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تعيين مدرب إنتر ميلان السابق مديرًا فنيًا للغرافة القطري

الخميس 15/يوليو/2021 - 08:18 م
بوابة الفجر
وكالات
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أعلن نادي الغرافة القطري لكرة القدم، عن تعاقده مع المدرب الإيطالي اندريا ستراماتشيوني لتولي مهمة تدريب الفريق لمدة موسمين خلفا للصربي يوكانوفيتش الذي رحل عن النادي بعد موسمين قضاهما كمدرب للفريق .

وقدم الغرافة مدربه الجديد لوسائل الإعلام من خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الأربعاء بمقر النادي.

وقال المدرب الإيطالي في المؤتمر الصحفي : "في البداية سعيد لتواجدي في قطر وأتشرف بالعمل في نادي الغرافة ، ورغبة النادي هي التي منحتني الثقة لقبول هذه المهمة".

وقال ستراماتشيوني : "يجب علينا أن نعمل على أرض الملعب وليس تقديم الوعود ، وأعرف الكثير عن الاندية القطرية ومن ضمنها نادي الغرافة وهو نادي كبير ومتطور ولديه طموح كبير في البطولات ، وسأبذل كل جهدي من اجل تقديم الافضل مع الفريق خاصة وأنني مدرب طموح ورغبتي كبيرة في مواصلة التطور مع النادي".

وأضاف مدرب الغرافة : "بالنسبة لملف المحترفين، فان الأمر لم يحسم حتى الان بالأسماء ، ولكن الأهم هو اختيار الافضل من بين اللاعبين لتنفيذ استراتيجية الفريق ، وخلال الفترة المقبلة بالتنسيق مع رئيس جهاز الكرة ورئيس النادي سيتم الاعلان عن الأسماء التي نجحنا في اختيارها لتطبيق أفكارنا في الموسم المقبل" .

وتابع : "فلسفتنا التدريبية تعتمد على تحقيق الانتصارات ، وهي الأهم لنقلها للاعبين ، ورغم أنني نشأت في المدرسة الايطالية الا أنني عملت خارج إيطاليا حوالي عشرة أعوام".

وعن تنظيم قطر لمونديال، 2022 قال مدرب الغرافة : "تنظيم البطولة في قطر يعتبر أمر مذهل ، ويجعل الجميع يقبل العرض ، الا أنني قبلت عرض الغرافة لرغبة النادي وتوافق أفكارنا بعد جلوسي مع رئيس النادي ".

وأوضح المدرب الجديد أنه يعرف عددا من اللاعبين في الدوري القطري مثل لاعب السد توريس والمهدي بن عطية لاعب الدحيل السابق إلى جانب المدرب الإسباني تشافي الذي عاني في موسمه التدريبي الأول مع السد ، ولكنه نجح في تقديم نتائج جيدة خلال الموسم الماضي وكان بعيدا في النقاط عن بقية الأندية .

وأنهى الغرافة الموسم الماضي من بطولة دوري نجوم قطر باحتلال المركز الرابع برصيد 33 نقطة.

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