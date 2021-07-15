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الديفا سميرة سعيد تطرح كليب mon chéri علي اليوتيوب

الخميس 15/يوليو/2021 - 08:20 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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طرحت الديفا سميرة سعيد كليب أغنيتها الجديدة "مون شيري" أو " mon chéri " علي اليوتيوب، ويحمل الكليب طابع وأجواء السبعينات وتضم كلمات بالعربية والفرنسية وهي من كلمات محمد القياتى، لحن بلال سرور وتوزيع هانى يعقوب اما الميكس والماستر لخالد عز وقام باخراجها المخرج اللبناني نضال هاني.


الكليب من إنتاج مشترك بين سميرة سعيد ومحمد رشيدي والذي تتعاون معه في شراكة إنتاج ثلاث أعمال جديدة من ألبومها الجديد "انسان آلي" ومن المقرر إطلاقها على التوالي خلال الأيام القليلة القادمة عقب الانتهاء من تصويرها. تعاونت "الديفا" في ألبومها الجديد مع عدد من أشهر صناع الأغنيه من الملحنين "بلال سرور" و"محمد حمزه" ومن الشعراء "محمد القياتي" و "شادي نور" و من الموزعين "هاني يعقوب" و"هاني ربيع".


يذكر أن الديفا سميرة سعيد قد طرحت مؤخرا أغنية «الساعة اتنين بالليل» من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعى، ضمن أغانى ألبومها الذى قررت طرح أغانيه على فترات متقاربة حتى نهاية موسم الصيف.  

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