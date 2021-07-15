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رئيس الوزراء: 100% حجم تغطية القرى بالصرف الصحي خلال مبادرة "حياة كريمة"

الخميس 15/يوليو/2021 - 08:21 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن إمكانيات الدولة المصرية لم تكن قادرة على مشروع الصرف الصحي، موضحًا أنه بعد انتهاء مبادرة حياة كريمة سيكون تم تغطية الريف المصري بـ 100% بالصرف الصحي، بالإضافة لتطوير الكهرباء.

وأضاف "مدبولي"، خلال احتفالية المؤتمر الأول للمشروع القومي "حياة كريمة" لتنمية قرى الريف المصري، أن حوالي 82% من قرى المرحلة الأولى لا يوجد بها صرف صحي، وسيتم تغطيتها بالكامل في المرحلة الأولى.

وتابع: "هناك 1143 قرية بحاجة إلى تطوير مشروعات الصرف الصحي ضمن مشروع تطوير الريف المصري".

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مبادرة حياة كريمة قرى الريف رئيس الوزراء السيسي الري المصري

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