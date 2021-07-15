مدبولي: "حياة كريمة" مشروع مصري خالص.. ويستفيد منه أكثر من نصف الشعب

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مشروع حياة كريمة هو مشروع مصري خالص تجمعت فيه كل مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي وصلت إلى 20 مبادرة رئاسية لتغيير حياة المصريين إلى الأفضل من خلالها.



وقال "مدبولي" خلال كلمته بالمؤتمر الأول لمشروع مبادرة حياة كريمة المقامة باستاد القاهرة الدولي مساء اليوم الخميس: "تجمعت في هذا المشروع مبادرات الرئيس 100 مليون صحة، تكافل وكرامة، التعليم، مصر بلا غرامات وغيرها ويتم تنفيذه على أرض الواقع".



وأضاف "هذا المشروع هو ملحمة بناء وتعمير تشهدها كل أراء محافظات الجمهورية نستهدف أكثر من نصف سكان مصر 58% يستفيدوا من هذا المشروع، هذا المشروع يشكل كل الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وهو مشروع مصري 100% باستثمارات تتجاوز 700 مليار جنيه بتمويل مصري خالص".



وأشار إلى أنه يتم لأول مرة رفع كفاءة المياه والصرف وشبكات الغاز الطبيعي والألياف الضوئية والمجمعات الزراعية والصناعة بقرى الريف المصري والتي تستهدف تنمية مناحي الحياة كافة، كما أن هذا المشروع يحقق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

