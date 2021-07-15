Advertisements

مدبولي: "حياة كريمة" مشروع مصري خالص.. ويستفيد منه أكثر من نصف الشعب

الخميس 15/يوليو/2021 - 08:21 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
Advertisements
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مشروع حياة كريمة هو مشروع مصري خالص تجمعت فيه كل مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي وصلت إلى 20 مبادرة رئاسية لتغيير حياة المصريين إلى الأفضل من خلالها.

وقال "مدبولي" خلال كلمته بالمؤتمر الأول لمشروع مبادرة حياة كريمة المقامة باستاد القاهرة الدولي مساء اليوم الخميس: "تجمعت في هذا المشروع مبادرات الرئيس 100 مليون صحة، تكافل وكرامة، التعليم، مصر بلا غرامات وغيرها ويتم تنفيذه على أرض الواقع".

وأضاف "هذا المشروع هو ملحمة بناء وتعمير تشهدها كل أراء محافظات الجمهورية نستهدف أكثر من نصف سكان مصر 58% يستفيدوا من هذا المشروع، هذا المشروع يشكل كل الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وهو مشروع مصري 100% باستثمارات تتجاوز 700 مليار جنيه بتمويل مصري خالص".

وأشار إلى أنه يتم لأول مرة رفع كفاءة المياه والصرف وشبكات الغاز الطبيعي والألياف الضوئية والمجمعات الزراعية والصناعة بقرى الريف المصري والتي تستهدف تنمية مناحي الحياة كافة، كما أن هذا المشروع يحقق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مبادرة حياة كريمة قرى الريف رئيس الوزراء الري المصري

أخبار تهمك

انفراد.. أول تعليق لمصور فيديو تعدي كمسري على أمين شرطة

منذ يوم

عاجل - تشكيل مصر الأقرب في أولمبياد طوكيو 2021

منذ ساعتين و 32 دقيقة

قرار هام من السيسي يخص القوات المسلحة

منذ حوالي 7 ساعات

صورة تفضح كارثة في أساسيات سد النهضة.. وكشف سر خطير عن آبي أحمد

منذ حوالي 21 ساعة

انفراد - الكشف عن فريق فرجاني ساسي الجديد

منذ ساعة و نصف

عاجل.. وصول الرئيس السيسي إلى احتفالية مشروع "حياة كريمة"

منذ ساعة و 18 دقيقة

عاجل.. حكم رادع بشأن طبيب الأسنان المتحرش بالمشاهير

منذ حوالي 6 ساعات

أول تصريح لمحامي عباس أبو الحسن بعد السجن المشدد على الطبيب المتحرش

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. بيراميدز يُحدد سعر بيع رمضان صبحي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - حسم مصير رونالدو مع يوفنتوس

منذ ساعة

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وكايزر تشيفز.. تعرف على التردد

منذ 33 دقيقة

بيراميدز يضع شرطا وحيدا لبيع رمضان صبحي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل من وزير الدفاع

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - فلورنتينو بيريز يطرد نجم ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

الاتحاد السكندري يعلن مفاجأة كبرى خلال ساعتين

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

وزيرة التخطيط: مبادرة تحسين جودة الحياة بالريف تستهدف 12.5 مليون مواطن (فيديو)

برلمانية: مبادرة الرئيس السيسي لتطوير القرى ستغير وجه مصر خلال 3 سنوات

عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا بشأن مشروع تطوير الريف المصري

السيسي: تطوير قرى الريف المصري يشمل جوانب الحياة المعيشية والخدمية

"التخطيط": نستهدف تغطية 660 قرية في الصعيد بخدمات الصرف الصحي

رئيس الوزراء: مبادرة "حياة كريمة" تتكلف 700 مليار جنيه على 3 سنوات

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:31 م

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

أول تصريح لمحامي عباس أبو الحسن بعد السجن المشدد على الطبيب المتحرش

04:59 م

انفراد - الكشف عن فريق فرجاني ساسي الجديد

07:00 م

عاجل من وزير الدفاع

05:27 م

عاجل.. وصول الرئيس السيسي إلى احتفالية مشروع "حياة كريمة"

07:16 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس