سنة وألف جنية.. مصطفى قمر يحصل على حكم ضد منتج "خمس نجوم"





وكانت قد تعاقدت الشركة المذكورة مع الفنان مصطفى قمر على تقديم برنامج "خمس نجوم"، الذي أذيع في شهر رمضان الماضي على شاشة "MBC مصر" لكن الشركة لم تتعامل مع الفنان بالشكل الذي يليق به وبمكانته الفنية حيث قد نص في بنود العقد على إلتزام الشركة بتصدر الفنان مصطفي قمر الدعاية والإعلانات للبرنامج، لكن الشركة خالفت ذلك.



وبعدها أتخذ الفنان مصطفى قمر أولى إجراءته القانونية بتحصله على حكم بحبس مدير الشركة وجاري إتخاذ كافة الإجراءات التي تحفظ للفنان حقوقه تجاه الشركة وتعوضه عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابتها من جراء مخالفة الشركة إلتزامها معه.



ومن جانبه قال المستشار ياسر قنطوش محامي الفنان مصطفى قمر، أن هذا الحكم أولى الخطوات القانونية وسيتبعها عدة إجراءات قانونية لاحقًا ضد هذه الشركة حفاظًا على حقوق الفنان مصطفى قمر.





أصدرت اليوم محكمة جنح الدقي برئاسة المستشار حسام الدين البدوي حكمًا في الجنحة رقم 8255 لسنة 2021 جنح الدقي بحبس مدير شركة "ميديا لايف"للإنتاج الفني والتوزيع سنة وكفالة ألف جنيه لصالح الفنان مصطفى قمر .