Advertisements

سنة وألف جنية.. مصطفى قمر يحصل على حكم ضد منتج "خمس نجوم"

الخميس 15/يوليو/2021 - 08:22 م
بوابة الفجر
يارا أحمد
Advertisements
أصدرت اليوم محكمة جنح الدقي برئاسة المستشار حسام الدين  البدوي حكمًا في الجنحة رقم 8255 لسنة 2021 جنح الدقي بحبس مدير شركة "ميديا لايف"للإنتاج الفني والتوزيع سنة وكفالة ألف جنيه لصالح الفنان مصطفى قمر . 


وكانت قد تعاقدت الشركة المذكورة مع الفنان مصطفى قمر على تقديم برنامج "خمس نجوم"، الذي أذيع في شهر رمضان الماضي  على شاشة "MBC مصر" لكن الشركة لم تتعامل مع الفنان بالشكل الذي يليق به وبمكانته الفنية حيث قد نص في بنود العقد على إلتزام الشركة بتصدر الفنان مصطفي قمر الدعاية والإعلانات للبرنامج، لكن الشركة خالفت ذلك.

وبعدها أتخذ الفنان مصطفى قمر أولى إجراءته القانونية بتحصله على حكم بحبس مدير الشركة وجاري إتخاذ كافة الإجراءات التي تحفظ للفنان حقوقه تجاه الشركة وتعوضه عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابتها من جراء مخالفة الشركة إلتزامها معه.

ومن جانبه قال المستشار ياسر قنطوش محامي الفنان مصطفى قمر، أن هذا الحكم أولى الخطوات القانونية وسيتبعها عدة إجراءات قانونية لاحقًا ضد هذه الشركة حفاظًا على حقوق الفنان مصطفى قمر.

أخبار تهمك

انفراد.. أول تعليق لمصور فيديو تعدي كمسري على أمين شرطة

منذ يوم

قرار هام من السيسي يخص القوات المسلحة

منذ حوالي 8 ساعات

بيراميدز يضع شرطا وحيدا لبيع رمضان صبحي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - فلورنتينو بيريز يطرد نجم ريال مدريد

منذ ساعتين و 14 دقيقة

عاجل - تشكيل مصر الأقرب في أولمبياد طوكيو 2021

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل من وزير الدفاع

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - حسم مصير رونالدو مع يوفنتوس

منذ ساعة و 28 دقيقة

انفراد - الكشف عن فريق فرجاني ساسي الجديد

منذ ساعتين

مفاجأة.. بيراميدز يُحدد سعر بيع رمضان صبحي

منذ حوالي 9 ساعات

صورة تفضح كارثة في أساسيات سد النهضة.. وكشف سر خطير عن آبي أحمد

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. حكم رادع بشأن طبيب الأسنان المتحرش بالمشاهير

منذ حوالي 6 ساعات

الاتحاد السكندري يعلن مفاجأة كبرى خلال ساعتين

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وكايزر تشيفز.. تعرف على التردد

منذ أقل من ساعة

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. وصول الرئيس السيسي إلى احتفالية مشروع "حياة كريمة"

منذ أقل من ساعتين

أول تصريح لمحامي عباس أبو الحسن بعد السجن المشدد على الطبيب المتحرش

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:31 م

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

أول تصريح لمحامي عباس أبو الحسن بعد السجن المشدد على الطبيب المتحرش

04:59 م

انفراد - الكشف عن فريق فرجاني ساسي الجديد

07:00 م

عاجل من وزير الدفاع

05:27 م

عاجل.. وصول الرئيس السيسي إلى احتفالية مشروع "حياة كريمة"

07:16 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس