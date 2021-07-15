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رئيس الوزراء: تركيب الغاز الطبيعي لـ 4 ملايين وحدة خلال مشروع "حياة كريمة"

الخميس 15/يوليو/2021 - 08:24 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنهم بدأوا على الأرض في تنفيذ مشروع "حياة كريمة"، متابعًا: "نستهدف استدامة كاملة للمياه والكهرباء، ورفع كفاء محطات المياه، وإحلال وتجديد أكثر من 3000 كيلو مواسير قديمة ومتهالكة".

وأضاف "مدبولي"، خلال احتفالية المؤتمر الأول للمشروع القومي "حياة كريمة" لتنمية قرى الريف المصري،: "نخوض تحدي كبير لتركيب خدمة الغاز الطبيعي، سيتم تركيب الغاز الطبيعي لـ 4 مليون وحدة سكنية في 1337 قرية"، مضيفًا أنهم يستهدفون تطوير البريد المصري.

وأضاف "مدبولي"، خلال احتفالية المؤتمر الأول للمشروع القومي "حياة كريمة" لتنمية قرى الريف المصري،: "نستهدف تسهيل حصول الفلاح على العديد من الخدمات، بالإضافة إلى إنشاء مجمعات زراعية".

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