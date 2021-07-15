رئيس مجلس الوزراء: ضخ 1.5 مليار جنيه في المشاريع الصغيرة لتوفير فرص عمل للشباب

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مبادرة سكن كريم تهدف لتطوير كل المنازل الغير لائقة، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى من هذا المشروع في حاجة لتطوير 120 الف منزل.



وتابع "مدبولي"، خلال كلمته بالمؤتمر الأول لمشروع مبادرة حياة كريمة المقامة باستاد القاهرة الدولي مساء اليوم الخميس، إن مبادرة سكن كريم كانت تتمثل في تطوير المنزل كدور أرضي فقط، ولكن هناك فكر جديد لبناء أكثر من دور لتوفير أكبر عدد ممكن من الوحدات السكنية



وتابع ان الدولة ستعمل على رفع كفاءة مستشفيات التكامل لكي تكون مركز تنمية متكاملة من خلا لتوفير وسائل لتنظيم الاسرة، وتوفير الكثير من فرص العمل.

وأشار إلى أن الدولة ستضخ 1.5 مليار جنيه في مشاريع متناهية الصغر من اجل توفير مشروعا تستهدف الشباب ومحدودي الدخل

