تفاصيل أعمال التجميل والتشجير والنظافة وغسيل الشوارع والميادين ورفع القمامة في المنصورة (صور )

تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أعمال التجميل والتشجير والنظافة وغسيل الشوارع والميادين ورفع القمامة وشفط الأتربة بالمنطقة المركزية من خلال أطقم العمل بالجهاز الجديد للنظافة والتجميل للمنصورة وضواحيها والذي تم تدشينه أمس الأربعاء ليؤدي مهاما محددة في رفع كفاءة الشوارع والميادين بنطاق أحياء شرق وغرب مدينة المنصورة ومركز المنصورة..



وفي هذا السياق أوضح نادر محي الدين مدير عام التنمية الإقتصادية أنه تنفيذا لتكليفات محافظ الدقهلية فقد تم التنسيق مع المحاسب محمد عبد الباقي رئيس حي غرب المنصورة والمحاسب محمد البسيوني رئيس حى شرق المنصورة والسيد هاني سليمان رئيس مركز المنصورة.



حيث تم الإشراف اليوم الخميس على أعمال الجهاز في مجالات التجميل والتشجير والنظافة وغسيل الشوارع والميادين ورفع القمامة وشفط الأتربة موضحا أن الفرق المتنوعة التابعة للجهاز نفذت أعمال شملت تهذيب وتقليم الأشجار بميدان رمسيس وشوارع الجيش وعبد السلام عارف وتكثيف المساحات الخضراء وزراعة أشجار بنطاق شرق المنصورة





كما تم غسيل شارع الجيش ورفع تراكمات الاتربة بإستخدام السيارات المكنسة، كما تم رفع القمامة بمناطق الترعة والجلاء ومنطقة الكتكات سندوب بمركز المنصورة وشارعي الجمهورية والمشاية بنطاق غرب المنصورة.





وأكد المحافظ على استمرار متابعتة الشخصية يوميا لتنفيذ خطة رفع كفاءة الشوارع والميادين سواء التي تتم من خلال جهاز النظافة بالمنصورة وضواحيها او التي تتم بالمراكز والمدن والأحياء ومتابعه النشاط اليومى لتحسين مستوى الخدمات المقدمه وذلك بهدف تحقيق إرضاء المواطنين بنطاق محافظة الدقهلية.



تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بضرورة رفع كفاءة الشوارع والميادين حرصا على توفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين، وبالمتابعة المستمرة للواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، وفى إطار خطة محافظة الدقهلية التى أقرها الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهليه لرفع كفاءة الشوارع والميادين بنطاق المحافظة حرصا على المظهر الحضارى والجمالى للمدن والأحياء والقرى.

