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مدبولي: إنشاء شبكة واسعة من الطرق داخل القرى بـ"حياة كريمة"

الخميس 15/يوليو/2021 - 08:27 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مشروع تبطين الترع يهدف لتقليل تكلفة التطهير وتوصيل المياه لنهايات الترع.

وأضاف "مدبولي"، خلال احتفالية المؤتمر الأول للمشروع القومي "حياة كريمة" لتنمية قرى الريف المصري، أن مجمع الخدمات الحكومية بالقرى يعادل الوزارات التي يتم إنشاؤها في العاصمة الإدارية.

وأشار إلى أنه سيتم إنشاء شبكة واسعة من الطرق داخل القرى، وأنه سيتم تطوير وتأهيل أكثر من 14500 كيلو بالطرق الداخلية للقرى، بالإضافة للكباري على الترع والمصارف، والعبارات، بالإضافة إلى إنشاء 14 ألف فصل جديد، ورفع كفاءة أكثر من 25% من المدارس القائمة.

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