رئيس الوزراء: انشاء مجمع حرفي صغير بكل قرية لتوفير فرص عمل للشباب

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن التنمية إذا لم توفر فرص العمل، فستكون التنمية منقوصة، وهذا سيعمل على تشجعي الهجرة الداخلة أو الهجرة خارج مصر، ولذلك تعمل الدول على توفير الكثير من فرص العمل للشباب.



وتابع "مدبولي"، خلال كلمته بالمؤتمر الأول لمشروع مبادرة حياة كريمة المقامة باستاد القاهرة الدولي مساء اليوم الخميس، ان ستقوم باعداد مجمع حرفي صغير في القرى لتوفير فرص العمل للشباب في إطار تنفيذ مبادرة حياة كريمة، وسيقوم القطاع الخاص بالعمل على تسويق هذه المنتجات، مشيرًا إلى أن مشروع مباردة حياة كريمة يوفر ملايين فرص العمل.

