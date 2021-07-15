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التموين: معرض صنع في مصر بجنوب السودان رؤية إستراتيجية لزيادة التبادل التجاري
الخميس 15/يوليو/2021 - 08:26 م
الفجر الاقتصادي
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وجه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، الشركة القابضة للصناعات الغذائية بالتعاون مع الشركات الغذائية في دولة جنوب السودان، لتبادل الخبرات في كل المجالات التي تخدم البلدين.
وأكد المصيلحي، أن توجيهاته للشركة القابضة تأتي في إطار تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين، وزيادة التعاون التجاري بينهما في الفترة القادمة.
وأشار إلي أن تواجد التــسع شركات التابعة للقابضة للصناعات الغذائية بمعرض”صنع في مصر” سوف يفتح المجال أمام الصناعات الغذائية وتطويرها وتعظيم الصناعات ومنها صناعة زيوت الطعام والمعلبات والمنظفات والدقيق وغيرها من الصناعات لتحقيق الاكتفاء الذاتي منها وفتح أفاق لفرص العمل بين البلدين الشقيقين.
كان وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة نفين جامع – وزيرة الصناعة والتجارة، والمستشار محمد عبد الوهاب – رئيس الهيئة العامة للاستثمار، قد افتتحوا معرض”صنع في مصر” بجوبا بجنوب السودان، وشاركت فية 9 شركات تابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.
وبعد الافتتاح تفقد المصيلحي، معرض الشركة القابضة للصناعات الغذائية الذي ضم اغلب الصناعات التي توجد في مصر مثل صناعة “السكر والزيت والمنظفات والمعلبات والدقيق وتعبئة الارز “.
وأكد المصيلحي خلال تفقده للمعرض أن الهدف من التنوع الكبير لمعروضات الشركة القابضة التابعة للتموين، هو نقل الخبرات وزيادة التبادل التجاري، وإقامة مشروعات بين الدولتين وإيجاد فرص استثمارية أيضاً.
من جانبه أكد احمد كمال – معاون الوزير المتحدث الرسمي للوزارة، أن تلك المعارض بين الدولتين تخلق فرصة كبيرة لتعريف كل دولة بالصناعات التي توجد فيها وتساهم في تبادل الخبرات بين الدولتين.
وأشار كمال إلي أن معرض ” صنع في مصر ” الذي شاركت فيه الشركة القابضة من خلال شركاتها التابعة يأتي ضمن توجيه لزيادة التبادل التجاري بين مصر والبلدان الإفريقية.
وأكد كمال أن وزارة التموين قد نجحت في إحداث نقله نوعية لتبادل الخبرات وخلق كيانات اقتصادية مع دول افريقية أخري، والدخول معها في شراكة اقتصادية كاصناعة اللحوم والزيوت والكثير من الصناعات الاخري.
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