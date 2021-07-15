مدبولي: مبادرة حياة كريمة الأصعب من بين كافة المشروعات



وتابع "مدبولي"، خلال كلمته بالمؤتمر الأول لمشروع مبادرة حياة كريمة المقامة باستاد القاهرة الدولي مساء اليوم الخميس، ان مشروع مبادرة حياة كريمة هو الأصعب من بين كافة المشروعات التي نفذت خلال الـ7 سنوات الماضية.



وأشار إلى أن الدولة تراقب على مدار اليوم ما يحدث على الأرض في مشروع مبادرة حياة كريمة، والاضطلاع على أي معوقات، والعمل على إزالتها لإنجاح هذه المشروع.



قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة تعمل على تحقيق الشمول المالي من خلال التوسع في ماكينات الصراف الآلي، وفتح حسابا للفلاحين في البنوك.