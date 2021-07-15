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مواعيد عمل البنوك خلال أسبوع عيد الأضحى 2021

الخميس 15/يوليو/2021 - 08:34 م
عيد الأضحى 2021
عيد الأضحى 2021
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عيد الأضحى 2021 .. أيام قليلة تفصلنا عن احتفال المسلمين في كل بقاع الأرض بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وقبله وقفة عرفات، حيث ترى حجيج الرحمن وهو يهللون ويكبرون آملين من المولى أن يغفر ذنوبهم.

عيد الأضحى 2021

ويتساءل الكثيرون عن مواعيد عمل الهيئات اتلحكومية والخاصة وعلى رأسها البنوك خلال أسبوع عيد الأضحى المبارك 2021 من أجل قضاء مصالحهم.

عطلة البنوك خلال عيد الأضحى 2021

وقرر البنك المركزى المصرى تعطيل العمل بالبنوك بمناسبة وقفة عرفات وعيد الأضحى 2021 المبارك، من الاثنين المقبل 19 يوليو 2021 وحتى الخميس الموافق 22 يوليو 2021، على أن يستأنف العمل صباح يوم الأحد الموافق 25 يوليو 2021.
 
عيد الأضحى 2021 والبنك المركزي

وتوجد تعليمات  خلال عيد الأضحى المبارك بتغذية ماكينات الصراف الآلى "ATM" بالبنوك العاملة فى السوق المحلية بالكاش، بشكل دورى طبقًا لخطة وتعليمات البنك المركزى المصرى بالتنسيق مع البنوك العاملة فى السوق المحلية، لتلبية احتياجات المواطنين من النقدية، خاصة فى الأعياد والإجازات.

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