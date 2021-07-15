Advertisements

نادي تبوك لذوي الإعاقة يختتم برامجه الرياضية ويكرم المميزين

الخميس 15/يوليو/2021 - 08:35 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
Advertisements

اختتم نادي تبوك الرياضي لذوي الإعاقة اليوم، برامجه الرياضية للعام 1441هـ / 1442هـ ، بحضور رئيس مجلس إدارة النادي أحمد عطية الحارثي وأعضاء وعضوات النادي واللاعبين واللاعبات، وذلك بفندق ميناء تبوك.

وأثنى رئيس مجلس إدارة نادي تبوك الرياضي لذوي الإعاقة في كلمة له بهذه المناسبة على الإنجازات التي حققها أبناء النادي، لاسيما اللاعبات اللاتي حصلن مؤخراً على المركز الأول في أول بطولة نسائية في المملكة لألعاب القوى لجميع الإعاقات، التي أقيمت بمدينة الطائف.

وأوضح الحارثي أن هذا الحفل هو تكريم للمتميزين خلال العامين المنصرم والحالي، وإبراز لأنشطة النادي وما يقدمه من خدمات اجتماعية لتنمية وتعزيز مهارات هذه الفئة العزيزة على قلوب الجميع داخل وخارج المنطقة، مؤكداً أن النادي يسعى دائماً إلى تحفيز اللاعبين واللاعبات وحثهم على بذل المزيد من الجهد والمثابرة ودمجهم في المجتمع بما ينعكس إيجابا على مسيرة النادي من خلال حصدهم المزيد من الجوائز في المسابقات المقامة بالمنطقة أو على مستوى المملكة.

ونوّه في كلمته على حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على أبنائهم المواطنين خاصة ذوي الإعاقة عبر تسخير الإمكانات لهم بما يسهم في دمجهم بالمجتمع وتهيئة المجالات لهم للمشاركة الوطنية في مختلف المحافل والمناسبات الرياضية، مثمناً لصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك دعمه النادي وتوجيهاته السديدة التي دائما ما يؤكد من خلالها على تضافر الجهود لتقدم أرقى وأفضل الخدمات التي تمكّن أصحاب الهمم من مواصلة العطاء والبذل لوطنهم ومجتمعهم.

وفي ختام الحفل كرّم رئيس مجلس إدارة النادي اللاعبين واللاعبات المتميزين والبارزين في مختلف المجالات الرياضية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نادي تبوك ذوي الاعاقة

أخبار تهمك

عاجل - تشكيل مصر الأقرب في أولمبياد طوكيو 2021

منذ ساعتين و 55 دقيقة

أول تصريح لمحامي عباس أبو الحسن بعد السجن المشدد على الطبيب المتحرش

منذ حوالي 4 ساعات

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

انفراد.. أول تعليق لمصور فيديو تعدي كمسري على أمين شرطة

منذ يوم

قرار هام من السيسي يخص القوات المسلحة

منذ حوالي 7 ساعات

انفراد - الكشف عن فريق فرجاني ساسي الجديد

منذ أقل من ساعتين

عاجل - حسم مصير رونالدو مع يوفنتوس

منذ ساعة و 26 دقيقة

عاجل.. حكم رادع بشأن طبيب الأسنان المتحرش بالمشاهير

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وكايزر تشيفز.. تعرف على التردد

منذ أقل من ساعة

عاجل - فلورنتينو بيريز يطرد نجم ريال مدريد

منذ ساعتين و 12 دقيقة

بيراميدز يضع شرطا وحيدا لبيع رمضان صبحي

منذ حوالي 3 ساعات

الاتحاد السكندري يعلن مفاجأة كبرى خلال ساعتين

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. وصول الرئيس السيسي إلى احتفالية مشروع "حياة كريمة"

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة.. بيراميدز يُحدد سعر بيع رمضان صبحي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل من وزير الدفاع

منذ حوالي 3 ساعات

صورة تفضح كارثة في أساسيات سد النهضة.. وكشف سر خطير عن آبي أحمد

منذ حوالي 21 ساعة

موضوعات متعلقة

الهيئة العامة للرياضة تخصص جزء بمدينة الملك خالد لذوي الإحتياجات الخاصة

ننشر أسماء المكرمين بمؤتمر متحدى الإعاقة بكفر الشيخ

"الخطيب" يكشف دور الأهلي في حرب أكتوبر

محافظ الفيوم يشهد حفل تكريم المتميزين رياضيًا من متحدى الإعاقة (صور)

محافظ سوهاج يوزع الهدايا على طلاب مدرسة التربية الفكرية

محافظ بني سويف خلال تكريمه للمتميزين رياضيًا من ذوي الإعاقة: الرئيس وجهنا بالاستفادة من قدراتكم (صور)

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:31 م

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

أول تصريح لمحامي عباس أبو الحسن بعد السجن المشدد على الطبيب المتحرش

04:59 م

انفراد - الكشف عن فريق فرجاني ساسي الجديد

07:00 م

عاجل من وزير الدفاع

05:27 م

عاجل.. وصول الرئيس السيسي إلى احتفالية مشروع "حياة كريمة"

07:16 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس