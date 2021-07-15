نادي تبوك لذوي الإعاقة يختتم برامجه الرياضية ويكرم المميزين

اختتم نادي تبوك الرياضي لذوي الإعاقة اليوم، برامجه الرياضية للعام 1441هـ / 1442هـ ، بحضور رئيس مجلس إدارة النادي أحمد عطية الحارثي وأعضاء وعضوات النادي واللاعبين واللاعبات، وذلك بفندق ميناء تبوك.

وأثنى رئيس مجلس إدارة نادي تبوك الرياضي لذوي الإعاقة في كلمة له بهذه المناسبة على الإنجازات التي حققها أبناء النادي، لاسيما اللاعبات اللاتي حصلن مؤخراً على المركز الأول في أول بطولة نسائية في المملكة لألعاب القوى لجميع الإعاقات، التي أقيمت بمدينة الطائف.

وأوضح الحارثي أن هذا الحفل هو تكريم للمتميزين خلال العامين المنصرم والحالي، وإبراز لأنشطة النادي وما يقدمه من خدمات اجتماعية لتنمية وتعزيز مهارات هذه الفئة العزيزة على قلوب الجميع داخل وخارج المنطقة، مؤكداً أن النادي يسعى دائماً إلى تحفيز اللاعبين واللاعبات وحثهم على بذل المزيد من الجهد والمثابرة ودمجهم في المجتمع بما ينعكس إيجابا على مسيرة النادي من خلال حصدهم المزيد من الجوائز في المسابقات المقامة بالمنطقة أو على مستوى المملكة.

ونوّه في كلمته على حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على أبنائهم المواطنين خاصة ذوي الإعاقة عبر تسخير الإمكانات لهم بما يسهم في دمجهم بالمجتمع وتهيئة المجالات لهم للمشاركة الوطنية في مختلف المحافل والمناسبات الرياضية، مثمناً لصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك دعمه النادي وتوجيهاته السديدة التي دائما ما يؤكد من خلالها على تضافر الجهود لتقدم أرقى وأفضل الخدمات التي تمكّن أصحاب الهمم من مواصلة العطاء والبذل لوطنهم ومجتمعهم.

وفي ختام الحفل كرّم رئيس مجلس إدارة النادي اللاعبين واللاعبات المتميزين والبارزين في مختلف المجالات الرياضية.