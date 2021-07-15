إيطاليا تدعم الشركات المتضررة من كورونا بـ 400 مليون يورو





أعلنت وزارة التنمية الاقتصادية في إيطاليا في بيان لها اليوم، أنها أنشأت صندوقا بقيمة 400 مليون يورو (473 مليون دولار)، لدعم الشركات الكبيرة التي تضررت جراء أزمة تفشي فيروس كورونا.





وجاء في البيان أن وكالة الاستثمار الإيطالية “إنفيتاليا”، هي التي ستتولى إدارة الصندوق. وقال وزير التنمية الاقتصادية الايطالي، جيانكارلو جورجيتي، إن “الظروف الاستثنائية تتطلب (اتخاذ) إجراءات استثنائية”.









ووصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في إيطاليا إلى 4.28 مليون حالة، والوفيات إلى 127 ألفا و831 حالة حتى صباح اليوم بحسب وكالة “بلومبرج” للأنباء .





وأعلنت إيطاليا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد قبل عام و23 أسبوعا.





أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس أنه تم إعطاء 59 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في إيطاليا حتى الآن.