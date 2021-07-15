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تراجع كبير في أسعار النفط مع الزيادة مرتقبة في إمدادات الخام

الخميس 15/يوليو/2021 - 09:36 م
بوابة الفجر
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تراجعت أسعار النفط واحدا بالمئة يوم الخميس بفعل توقعات بمزيد من الإمدادات بعد الاتفاق على حل وسط بين اثنين من كبار المنتجين في أوبك وعقب قراءة ضعيفة على نحو مفاجئ للطلب على الوقود في الولايات المتحدة.

وهبط خام برنت 73 سنتا، بما يعادل واحدا بالمئة، إلى 74.03 دولار للبرميل بحلول الساعة 1721 بتوقيت جرينتش، ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 90 سنتا، أو 1.2 بالمئة، إلى 72.23 دولار.


وتراجع الخامان القياسيان يوم الأربعاء أكثر من اثنين بالمئة بعدما ذكرت رويترز أن السعودية والإمارات توصلتا إلى تسوية من شأنها تمهيد الطريق نحو الاتفاق على زيادة إمدادات الخام إلى سوق تشهد شحا.

ولم تتم بلورة اتفاق بعد، وقالت وزارة الطاقة الإماراتية إن المناقشات ما زالت مستمرة.

وقال فيل فلين من برايس فيوتشرز جروب “ما زالت هناك ضبابية بشأن اتفاق أوبك… ما زالت تلك القضية الرئيسية، لدينا اتفاق، ليس لدينا اتفاق، وذلك يثير القلق”.

انهارت محادثات بين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بينهم روسيا، في إطار مجموعة أوبك+، هذا الشهر بعد رفض الإمارات تمديد اتفاق المجموعة بشأن الإمدادات إلى ما بعد أبريل 2022، قائلة إن الاتفاق لم يضع في الاعتبار زيادة الطاقة الإنتاجية للإمارات.

لكن محللين في جولدمان ساكس وسيتي ويو.بي.إس يتوقعون أن تظل الإمدادات شحيحة في الشهور المقبلة حتى إذا توصلت أوبك+ إلى اتفاق على رفع الإنتاج.

وفي الولايات المتحدة، لم يقدم سحب كبير من مخزونات الخام الكثير لدفع الأسعار إذ ركز المستثمرون على ارتفاع مخزونات البنزين والديزل.

ونما اقتصاد الصين بوتيرة أبطأ قليلا من المتوقع في الربع الثاني من العام، لكن أكبر مستورد للنفط الخام في العالم أعلن أيضا عن تكرير كميات قياسية من الخام في مصافيه في يونيو.

وتمسكت أوبك في تقريرها الشهري بتوقعاتها لتعاف قوي في الطلب على النفط العالمي لبقية 2021، وتوقعت أن يرتفع استهلاك الخام في 2022 بمعدلات مماثلة لتلك المسجلة قبل الجائحة.

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