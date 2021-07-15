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حسين الجسمي: صانع البهجة والفرح في "حته من قلبي"

الخميس 15/يوليو/2021 - 09:16 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولى
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بعد النجاح العالمي وإحتلالة المراكز الأولى عالمياً، طرح سعادة الفنان حسين الجسمي "السفير المفوّض فوق العادة" أغنية جديدة تحت عنوان "حته من قلبي" من ألحانه وغنائه، حملت بين طياتها كل مشاعر الفرح والبهجة والعشق في كلماتها ولحنها وتوزيعها الموسيقي، وهي باللون الغنائي المصري، الذي يجدد بها التعاون مع كلمات الشاعر أيمن بهجت قمر، ومن توزيع ومكس وماستر علي فتح الله، والذي يقول في مطلعها:
وش من غير كاني وماني
طبعي بدخل في الموضوع
إنتي صورتك مستلماني
كل أيام الإسبوع
يا حته يا حته يا حته من قلبي
لقيت نُصي ولقيت جوي..
وقد طرح الجسمي "حته من قلبي" عبر قناته الرسمية في YouTube ، ضمن فيديو تضمن كلمات الأغنية، الى جانب جميع الإذاعات الخليجية والعربية، والمكتبات الموسيقية المتخصصة في عرض الأغنيات الصوتية والفيديوهات.
هذا وقد تخطت عدد المشاهدات في القناة الرسمية لـ"حسين الجسمي" في YouTube لكافة المحتوى 3 مليار مشاهدة، وهو نجاحاً عربياً وعالمياً خاصة وأنه أول فنان عربي يحقق هذا التميز والإنجاز عبر قناته الخاصة.
 

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