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ياسين الزغبي يوجه الشكر للسيسي: "حب الخير" أهم درس اتعلمتوا من مبادرة حياة كريمة

الخميس 15/يوليو/2021 - 09:18 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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وجه ياسين الزغبي، أحد الشباب المشاركين في مبادرة حياة كريمة، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد تكريمه له عام 2017 في أحد مؤتمرات الشباب بعد قيامه بلف محافظات مصر بدراجاته.

وقال "ياسين" خلال كلمته في المؤتمر الأول للمشروع القومي حياة كريمة المقام باستاد القاهرة الدولي مساء اليوم الخميس: "أنا وقفت قدام حضرتك من اربع سنين وحضرتك كرمتني واليوم ده هفضل فاكره ولو كان عندي عزيمة إني أجري 10 سنين قدام بعد اليوم ده بقوا الف على الاقل".

وأضاف: "أنا بشكر حضرتك على الفرصة دي جدا، أنا لما كان عندي 17 سنة لفيت بعجلتي محافظات كثيرة في مصر وكنت متخيل إني شوفت مصر، ولكن بعد انضمامي لبرنامج حياة كريمة حسيت أن فيه قرى ونجوع محدش يعرفها كويس، أنا عرفت ليه بيقولوا على المصري أصيل، وليه جدع".

واستطرد " وأن الأهم للمصري هو حب الخير للبعيد والقريب، وهو ده أهم درس اتعلمتوا، شكرا يا مصريين على الدرس ده، احنا بنعدي الصعب بالأمل، راية الحلم للجمهورية واللي عملنا المعجزات علشان نبنيها، لغاية ما نعيش كلنا حياة كريمة، وتحيا مصر".

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