هيثم الحاج علي لـ"الفجر الفني": "7 دول حاولت اختراق المنصة الالكترونية لمعرض الكتاب وفشلت.. وبحلول 2040 سيندثر الكتاب الورقي"





قال الدكتور هيثم الحاج علي، أن الدورة الـ 52 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، هي دورة استثنائية، وتحدي كبير وقوي، حتى نستطيع أن نصل إلى اليوم الاخير في سلام وامان كان ذلك التحدي الاصعب، لافتًا إلى أن المعرض استقبل أكثر من مليون زائر على مدار أسبوعين، تحقيق أكثر من 90% من النجاح والطموحات بهذه الدورة، مشير إلى أن هناك عقد جلسه مع الكثير من المتخصصين لامناقشة الاجابيات والسلبيات، حتى يتم الاستعداد للدورة المقبلة والمقرر إقامته في مطلع العام المقبل.









وأكد الحاج علي في تصريح خاص لـ" الفجر الفني "، على أن هناك المحاولات العديدة لاختراق المنصة الالكترونية للمعرض، من قبل بعض الاشخاص في سبع دول مختلفة، وهذا من الوارد حدوثة لأن المنصة حققت نجاح هائل في وقت قياسي، حتى تفاعل ما يقرب من ربع مليار في اقل من 20 يومًا، فمن الطبيعي أن تكون مستهدفه.









وتابع رئيس هيئة الكتاب، حديثة قائلًا أن معرض القاهرة أصبح حدث قومي ويشارك فيه الكثير من القطاعات ويحظى بدعم كبير بدايه من رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، فضلا عن جميع رؤساء القطاعات المختلفه الذي لم يتاخروا في أي دعم للمعرض.









واكد الدكتور هيثم الحاج علي، على عدم وجود نية لزيادة سعر التذكرة العام المقبل، فضلا عن خطة بيع التذاكر يكون عبر الانترنت تجنبًا لتكدس على ابواب المعرض، تحت الدراسة ولم يتم البت في هذه الفكرة.













وفي سياق منفصل تطرق الدكتور هيثم الحاج علي، في الحديث عن أحتماليه إندثار الكتاب الورقي، حيث أكد على عدم وجود منافسة بين الكتاب الورقي، والالكتروني، ولكن الامر يتعلق بالمعرفة وكيفيه وأهمية وصلها للقارئ، وبالفعل كل الدراسات تؤكد على أن بحلول 2040 سيندثر الكتاب الورقي، فضلًا عن كورونا عجلت بذلك.



