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ولي العهد يعزي رئيس جمهورية باكستان في وفاة الرئيس السابق
الخميس 15/يوليو/2021 - 09:25 م
الفجر السعودي
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بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس الدكتور عارف علوي رئيس جمهورية باكستان الإسلامية، في وفاة الرئيس السابق ممنون حسين ـ رحمه الله ـ.
وقال ولي العهد:" تلقيت نبأ وفاة الرئيس السابق لجمهورية باكستان الإسلامية ممنون حسين ـ رحمه الله ـ، وأبعث لفخامتكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب ".
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