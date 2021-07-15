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نقيب الجزارين يعلن أسعار ذبح الأضحية خارج المجازر

الخميس 15/يوليو/2021 - 09:58 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال يوسف البسومي، نقيب الجزارين، إن المجازر مفتوحة بالمجان أمام المواطنين لذبح الأضحية في إطار منع التلوث وانتشار الأمراض، مشيرًا إلى أن سعر ذبح الأضحية خارج المجازر يتراوح ما بين الـ1000 لـ1500 جنيه.


وتابع نقيب الجزارين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أشرف شرف الدين، ببرنامج "حوار الخميس"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الخميس، أن المجازر مستعدة لاستقبال كافة الأضاحي، لافتًا إلى أن أسعار اللحوم مناسبة جدًا هذا العام ولم تختلف بصورة كبيرة عن العام الماضي.


ولفت إلى أن سعر اللحوم البلدي يتراوح ما بين 130 لـ150 جنيه، وأسعار الضاني والماعز من 140 لـ150، وسعر كيلو القائم البقري من 53 لـ58، والجاموسي 50 حنيها.



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