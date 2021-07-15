خبر هام من "الأوقاف" بشأن صلاة عيد الأضحى (فيديو)

هنأ الدكتور عبد الله حسن، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، الشعب المصري وجموع الأمة الإسلامية والعربية بحلول عيد الأضحى المبارك.





وقال "حسن"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أشرف شرف الدين، ببرنامج "حوار الخميس"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الخميس، أن صلاة عيد الأضحى ستقام في المساجد الكبرى التي تقام فيها صلاة الجمعية فقط، ولن يتم السماح بأداء صلاة العيد في الساحات أو في غير المساجد المحددة.





وشدد على ضرورة ارتداء الكمامة قبل الدخول إلى المساجد للحفاظ على سلامة المصلي وغيره، كما أن هناك ضرورة لتحقيق التباعد الاجتماعي من خلال الالتزام بعلامات التباعد الموجودة داخل المسجد.



