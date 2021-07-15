مسؤول إثيوبي: آبي أحمد يغطي فشله السياسي بالسد الإثيوبي



قال جمدا سوتي، رئيس شبكة مستقبل أوروميا للأخبار بإثيوبيا، إن آبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي متمسك بأزمة السد الإثيوبي لكي يغطي على فشله السياسي في الداخل.



وتابع رئيس شبكة مستقبل أوروميا للأخبار بإثيوبيا، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أشرف شرف الدين، ببرنامج "حوار الخميس"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الخميس، أن آبي أحمد أصدر بيانًا بالأمس بأن الجيش الإثيوبي سيدخل الحرب مرة أخرى مع إقليم التيجري، مشيرًا إلى أن أديس أبابا تشهد حربا أهلية لم تحدث من قبل.





ولفت إلى أن آبي أحمد انسحب من إقليم التجيري تاركًا القوات الإرتيرية والإثيوبية، وقوات إقليم التيجراي استطاعت أن تحرر الإقليم بالكامل.





وأشار إلى أن إقليم التيجراي قام بأسر ما يقرب من 8 آلاف جندي من الجيش الإثيوبي، مضيفًا ان الحكومة الإثيوبية تمارس حملة اعتقالات تعسفية في العاصمة أديس ابابا ضد قومية التيجري، ويقدر عدد المعتقلين بـ25 الف معتقل.





