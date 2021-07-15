عشية تذكار نياحة القديس الأنبا مرقس الأنطوني



صليّ صاحبا النيافة الحبر الجليل الأنبا يسطس أسقف ورئيس دير القديس العظيم الأنبا أنطونيوس العامر بالبحر الأحمر، والحبر الجليل الأنبا زوسيما أسقف أطفيح والصف وتوابعها رفع بخور عشية تذكار نياحة القديس العظيم الأنبا مرقس الأنطوني؛ أحد قديسي دير القديس العظيم الأنبا أنطونيوس بالبحر الأحمر، بحضور ومشاركة مجمع الأباء رهبان الدير،

وخلال صلوات العشية تم بتطييب جسد القديس الأنبا مرقس الأنطوني وعمل الزفة والتمجيد.



وتحتفل الكنيسة في هذا اليوم أيضا بعيد نياحة القديس العظيم الأنبا بيشوي حبيب مخلصنا الصالح وتذكار نياحة القديس العظيم الأنبا كاراس السائح حبيب الملائكة.