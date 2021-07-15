Advertisements

عشية تذكار نياحة القديس الأنبا مرقس الأنطوني

الخميس 15/يوليو/2021 - 09:30 م
بوابة الفجر
ماريان ناجى
Advertisements

صليّ صاحبا النيافة الحبر الجليل الأنبا يسطس أسقف ورئيس دير القديس العظيم الأنبا أنطونيوس العامر بالبحر الأحمر، والحبر الجليل الأنبا زوسيما أسقف أطفيح والصف وتوابعها رفع بخور عشية تذكار نياحة القديس العظيم الأنبا مرقس الأنطوني؛ أحد قديسي دير القديس العظيم الأنبا أنطونيوس بالبحر الأحمر، بحضور ومشاركة مجمع الأباء رهبان الدير،
وخلال صلوات العشية تم بتطييب جسد القديس الأنبا مرقس الأنطوني وعمل الزفة والتمجيد.

وتحتفل الكنيسة في هذا اليوم أيضا بعيد نياحة القديس العظيم الأنبا بيشوي حبيب مخلصنا الصالح وتذكار نياحة القديس العظيم الأنبا كاراس السائح حبيب الملائكة.

أخبار تهمك

انفراد - الكشف عن فريق فرجاني ساسي الجديد

منذ حوالي 3 ساعات

قرار هام من السيسي يخص القوات المسلحة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وكايزر تشيفز.. تعرف على التردد

منذ ساعتين و 8 دقيقة

عاجل - حسم مصير رونالدو مع يوفنتوس

منذ ساعتين و 38 دقيقة

عاجل.. وصول الرئيس السيسي إلى احتفالية مشروع "حياة كريمة"

منذ ساعتين و 53 دقيقة

عاجل.. حكم رادع بشأن طبيب الأسنان المتحرش بالمشاهير

منذ حوالي 7 ساعات

صورة تفضح كارثة في أساسيات سد النهضة.. وكشف سر خطير عن آبي أحمد

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل من وزير الدفاع

منذ حوالي 5 ساعات

الاتحاد السكندري يعلن مفاجأة كبرى خلال ساعتين

منذ حوالي 5 ساعات

أول تصريح لمحامي عباس أبو الحسن بعد السجن المشدد على الطبيب المتحرش

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - فلورنتينو بيريز يطرد نجم ريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - تعرف على غيابات الأهلي ضد كايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل - تشكيل مصر الأقرب في أولمبياد طوكيو 2021

منذ حوالي 4 ساعات

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 6 ساعات

بيراميدز يضع شرطا وحيدا لبيع رمضان صبحي

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة.. بيراميدز يُحدد سعر بيع رمضان صبحي

منذ حوالي 11 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:31 م

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا

أول تصريح لمحامي عباس أبو الحسن بعد السجن المشدد على الطبيب المتحرش

04:59 م

انفراد - الكشف عن فريق فرجاني ساسي الجديد

07:00 م

عاجل من وزير الدفاع

05:27 م

عاجل - تشكيل مصر الأقرب في أولمبياد طوكيو 2021

06:02 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس