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القبض على 4 أشخاص بسبب العنصرية ضد لاعبي إنجلترا

الخميس 15/يوليو/2021 - 09:30 م
بوابة الفجر
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ألقت الشرطة البريطانية القبض على أربعة أشخاص فيما يتعلق بالاستهداف العنصري الموجه للاعبي المنتخب الإنجليزي لكرة القدم عبر شبكة الإنترنت.

وتتواصل التحقيقات في المنشورات العدائية ضد ماركوس راشفورد وجيدون سانشو وبوكايو ساكا في أعقاب خسارة المنتخب الإنجليزي أمام نظيره الإيطالي بركلات الجزاء الترجيحية في نهائي يورو 2020.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) بيان الشرطة البريطانية الذي جاء فيه "عقب هزيمة منتخب إنجلترا أمام إيطاليا يوم الأحد تم توجيه سيل من التعليقات العنصرية بحق بعض لاعبي الفريق من أصحاب البشرة السمراء، عبر المنصات الإلكترونية ومن بينها فيسبوك وإنستغرام وتويتر".

وأضاف البيان "تحقيقات جرائم الكراهية قيد التنفيذ من قبل الشرطة البريطانية، حيث يعمل فريق من المحققين المتخصصين من خلال عدد كبير من التقارير الواردة من شتى أنحاء البلاد".

وأوضح البيان "حتى الآن "تم تقديم العشرات من بيانات التطبيقات إلى شركات التواصل الاجتماعي وتم القبض على أربعة أشخاص من قبل قوات الشرطة المحلية".

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