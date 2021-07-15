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ترتيب الدوري المصري قبل مواجهة بيراميدز المرتقبة

الخميس 15/يوليو/2021 - 09:30 م
بيراميدز
بيراميدز
الفجر الرياضي
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سيكون جمهور مصر على موعد مع مباراة قوية ومرتقبة بين المقاولون العرب وبيراميدز مساء غد الجمعة على ملعب المقاولون العرب، في اللقاء المؤجل من الأسبوع الرابع والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويعتلي الزمالك صدارة الدوري المصري برصيد 61 نقطة بفارق 10 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثاني.

وجاء ترتيب الدوري المصري على النحو التالي:

1 الزمالك 61
2 الأهلي 51
3 المصري43
4 الاتحاد41
5 سموحة40
6 إنبي38
7 طلائع الجيش37
8 بيراميدز 37
9 مصر للمقاصة 37
10 الجونة 36
11 سيراميكا كليوباترا 33
12 الإسماعيلي 32
13 غزل المحلة 32
14 المقاولون العرب 29
15 البنك الأهلي المصري 25
16 أسوان 25
17 وادي دجلة 23
18 الإنتاج الحربي 19

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