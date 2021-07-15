محافظ الشرقية: 2000 شخص لم يتقدموا بطلبات التصالح في المحافظة وسنتخذ الإجراءات ضدهم





قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن الدولة المصرية تحرص على القضاء على العشوائيات ومخالفات المباني حفاظا على المواطنين.





وأضاف غراب في مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» أن مركز الحسينية الذي يمثل 32% من مساحة المحافظة هو من شهد أعمال مبادرة حياة كريمة على أراضيه، إذ يشتمل على 41 قرية، وتم البدء في تطوير 25 قرية بالمرحلة الأولى، وذلك من خلال تدشين عدد كبير من المشروعات في مجالات البنية التحتية والصرف الصحي والمياه والخدمات التعليمية ومجمعات الخدمات والغاز الطبيعي والطرق والاتصالات.





وأكد محافظ الشرقية أن 247 ألف مواطن تقدموا بطلبات التصالح في المحافظة بما يمثل نحو 98% من المخالفات التي جرى حصرها في الشرقية، مشيرا إلى. أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الأشخاص الذين يتقدموا بطلبات التصالح مثل فصل المرافق وإحالة الملف إلى المحكمة لاتخاذ القرار سواء كان جنائيا ضد المخالفين أو القرار بالتنفيذ.



ولفت محافظ الشرقية، إلى أن عدد المخالفات تخطى حاجز الـ300 ألف مخالفة وجرى إزالة أكثر من 50 ألف مخالفة، وحتى الآن بلغ عدد الأشخاص الذين لم يتقدموا بطلبات التصالح نحو 2000 شخص وستتخذ الإجراءات ضدهم، وسيتم تنفيذ ما تقضي به المحكمة