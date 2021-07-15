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أبو الغيط: تبعات اعتذار الحريري عن تشكيل الحكومة اللبنانية خطيرة

الخميس 15/يوليو/2021 - 09:34 م
بوابة الفجر
وكالات
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 أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط،، عن خيبة الأمل الكبيرة إزاء قرار رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري بالاعتذار عن تشكيل الحكومة اللبنانية.

وقال أبو الغيط - في تصريحات صحفية من نيويورك حيث يشارك  في جلسة مجلس الأمن عن ليبيا أنه يعتقد أن تبعات اعتذار الحريري قد تكون خطيرة علي مستقبل الوضع في لبنان.

وتعهد الأمين العام بمواصلة الجامعة العربية مواكبتها للوضع في لبنان ومد يد الدعم له في هذا الظرف الدقيق من تاريخه الحديث. وناشد المجتمع الدولي الاستمرار في مساعدة الشعب اللبناني في هذا الظرف الدقيق.

وأوضح الأمين العام أن مسئولية الفشل والتعطيل في التوصل إلى التوافق السياسي باتت معروفة للقاصي والداني؛ وان كان الإنصاف يقتضي أيضاً  تحميل جميع السياسيين اللبنانيين مسؤولية إيصال لبنان الي هذا الوضع المتدهور الذي لا يستحقه شعب لبنان الصامد والمثابر. 

ونقل مصدر مسؤول بالأمانة العامة عن الأمين العام إعرابه عن ضرورة التزام جميع الأطراف باتفاق الطائف، نصاً وروحاً، كأساس للعملية السياسية في لبنان.

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