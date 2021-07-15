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نائب المحافظ : الإسماعيلية من محافظات المرحلة الأولى في تطبيق منظومة التحول الرقمي

الخميس 15/يوليو/2021 - 09:38 م
بوابة الفجر
هشام إسماعيل
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أكد المهندس أحمد عصام نائب محافظ الإسماعيلية، أن الإسماعيلية من محافظات المرحلة الأولى في تطبيق منظومة التحول الرقمي حيث أنه تم إنشاء البنية التحتية للمحافظة وجارى العمل بالبنية الخاصة بالوحدات المحلية، جاء ذلك خلال استقباله الدكتورة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، وذلك فى إطار تنفيذ ورشة العمل الخاصة بالتحول الرقمي للمحافظة.

وأشارت نائبة وزير الاتصالات، إلى ضرورة تدعيم التحول الرقمي للجهاز الإداري للدولة وذلك لتقديم خدمة متميزة للمواطن بكل كفاءة وتسريع وتيرة العمل بالمراكز والمدن والقرى حيث أن المواطن عن طريق التحول الرقمي يستطيع الحصول على الخدمة عن طريق القنوات الشرعية لتقديم الخدمة وهى ( التوجه المباشر لمكان تلقيه الخدمة، أو الدخول على موقع بوابة الحكومة المصرية والدفع أون لاين، أو البريد المصري الذى يجرى حاليا تطويره، أو شركات القطاع الخاص المرخصة لذلك، أو عن طريق الاتصال بالكول سنتر والدفع عند الاستلام.

وقد بدأت الورشة بتناول فترة ما قبل جائحة كورونا وبعد الجائحة حيث أن المفاهيم الدولية والمعتقدات تم تغييرها بالكامل بعد الجائحة من تغيير نمط سلوك الفرد فى العمل واستبداله بالعمل الإلكتروني وكذلك نشر ثقافة الرقمنة والتعليم عن بعد ووفقا لاحتياجات الإنسان والتي أصبح الإنترنت من الاحتياجات الاساسية للإنسان.

ولذلك أطلقت وزارة الاتصالات العديد من المبادرات منها حماية الشباب من مخاطر الانترنت والتواجد الآمن على صفحات الانترنت ومبادرة حياة كريمة بلا أمية رقمية ومبادرة المسئول الحكومي المتميز ومبادرة التعلم عن بعد ومبادرة تمكين الشباب للعمل المهني الحر.

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