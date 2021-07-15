شاهد.. لحظة دخول السيسي إلى استاد القاهرة للمشاركة في احتفالية حياة كريمة

أذاعت فضائية "إكسترا نيوز"، مقطع فيديو يرصد لحظة دخول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى استاد القاهرة للمشاركة في فعاليات المؤتمر الأول لـ المشروع القومي "حياة كريمة".



وكانت أعلنت مؤسسة حياة كريمة، انعقاد هذه الاحتفالية بتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وتتضمن الاحتفالية استعراض فكرة المبادرة وقصة نجاحها وشرح أبعادها وأهدافها والإنجازات التي حققتها على أرض الواقع منذ بدايتها حتى الآن في قري ومراكز المبادرة.

