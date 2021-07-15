Advertisements

في لفتة إنسانية جديدة.. السيسي يدعو صاحب واقعة قطار منوف لاحتفالية "حياة كريمة"

الخميس 15/يوليو/2021 - 09:45 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
Advertisements
دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي، المواطن محمد رشاد مصطفى، صاحب واقعة قطار منوف، لحضور احتفالية المؤتمر الأول للمشروع القومي "حياة كريمة" لتنمية قرى الريف المصري، على شرف حضوره، للتأكيد على أن الحياة الكريمة عزة نفس وإنسانية وكرامة للمواطن المصري.

وتتضمن الاحتفالية استعراض فكرة المبادرة وقصة نجاحها وشرح أبعادها وأهدافها والإنجازات التي حققتها على أرض الواقع منذ بدايتها حتى الآن في قري ومراكز المبادرة.

وتقام احتفالية شعبية للمشروع القومي لتنمية قرى الريف المصري "حياة كريمة"، وتشهد أجندة المؤتمر عددا من المشاركات الهامة لإبراز قصة كفاح ونجاح "حياة كريمة" وبداياتها وما حققته حتى الآن في مختلف محافظات الجمهورية علاوة على العديد من الفقرات الفنية والإنسانية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

واقعة قطار منوف قرى الريف الري المصري

أخبار تهمك

عاجل - فلورنتينو بيريز يطرد نجم ريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

قرار هام من السيسي يخص القوات المسلحة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - تعرف على غيابات الأهلي ضد كايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 9 دقيقة

عاجل - قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وكايزر تشيفز.. تعرف على التردد

منذ ساعتين و 10 دقيقة

عاجل من وزير الدفاع

منذ حوالي 5 ساعات

بيراميدز يضع شرطا وحيدا لبيع رمضان صبحي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - حسم مصير رونالدو مع يوفنتوس

منذ ساعتين و 40 دقيقة

انفراد - الكشف عن فريق فرجاني ساسي الجديد

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - تشكيل مصر الأقرب في أولمبياد طوكيو 2021

منذ حوالي 4 ساعات

صورة تفضح كارثة في أساسيات سد النهضة.. وكشف سر خطير عن آبي أحمد

منذ حوالي 23 ساعة

أول تصريح لمحامي عباس أبو الحسن بعد السجن المشدد على الطبيب المتحرش

منذ حوالي 5 ساعات

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة.. بيراميدز يُحدد سعر بيع رمضان صبحي

منذ حوالي 11 ساعة

الاتحاد السكندري يعلن مفاجأة كبرى خلال ساعتين

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. حكم رادع بشأن طبيب الأسنان المتحرش بالمشاهير

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. وصول الرئيس السيسي إلى احتفالية مشروع "حياة كريمة"

منذ ساعتين و 55 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:31 م

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا

أول تصريح لمحامي عباس أبو الحسن بعد السجن المشدد على الطبيب المتحرش

04:59 م

انفراد - الكشف عن فريق فرجاني ساسي الجديد

07:00 م

عاجل من وزير الدفاع

05:27 م

عاجل - تشكيل مصر الأقرب في أولمبياد طوكيو 2021

06:02 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس