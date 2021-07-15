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مبعوث الأمم المتحدة: رغبة دولية لحسم توحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا

الخميس 15/يوليو/2021 - 09:46 م
بوابة الفجر
وكالات
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أعاد مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا، يان كوبيش، فتح ملف توحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا، بعدما توارى خلف عدد من القضايا الأخرى التي طرأت على الساحة السياسية في البلاد، حيث شدد على أهمية توحيد الجيش، كونه من أبرز الاشتراطات لإنجاح المسارين الأمني والسياسي، وصولا إلى انتخابات عامة في ديسمبر العام المقبل.

وشدد كوبيش في إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي، الخميس، على أن تعطيل توحيد المؤسسة العسكرية يفسح المجال أمام المجموعات المتطرفة لزيادة نشاطاتها في ليبيا، كاشفا عن أن الإجراءات جارية لنشر مراقبين دوليين لمتابعة وقف إطلاق النار تتم تحت إشراف ليبي.

وقال كوبيش: "التوقيع على وقف إطلاق النار ساهم كثيرا في تحسن الأوضاع الإنسانية في ليبيا".

وأكد المبعوث الدولي إلى ليبيا أنه من الحيوي في الوقت الحاضر إخراج المرتزقة وإنهاء حكم المليشيات والمسلحين الأجانب.

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