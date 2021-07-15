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كواليس مران الأهلي اليوم الخميس قبل مواجهة كايزر تشيفز

الخميس 15/يوليو/2021 - 09:50 م
مران الاهلي
مران الاهلي
علي نبوي
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استهل بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مران الفريق اليوم الخميس بمحاضرة مع لاعبي الفريق بالمغرب، استعدادًا لمباراة كايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتحدث موسيماني مع لاعبي الأهلي عن عدة أمور فنية خاصة بمباراة النهائي الإفريقي.

وخاض الأهلي مران اليوم على ملعب كهرماء، استعدادًا لمباراة كايزر تشيفز الجنوب إفريقي المقرر لها التاسعة من مساء السبت المقبل بتوقيت القاهرة باستاد محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء بالمغرب، في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

هذا ويحضر بيتسو موسيماني، ومعه كابتن الفريق، المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة النهائي الإفريقي، الذي يعقد في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهر غدٍ الجمعة، بتوقيت المغرب «الواحدة والنصف بتوقيت القاهرة».

ويتحدث موسيماني وكابتن الأهلي خلال المؤتمر الصحفي عن مباراة كايزر تشيفز، واستعدادات الفريق لها، وذلك وفقاً للوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف».

يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أجرى مسحة طبية صباح اليوم، الخميس، بمقر إقامة البعثة بالمغرب، ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وقبل مباراة النهائي بـ48 ساعة، وفقًا لتعليمات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف».

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