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محافظ شمال سيناء: كل مواطن سيحصل على منزل و5 أفدنة زراعية

الجمعة 16/يوليو/2021 - 06:51 ص
بوابة الفجر
هشام إسماعيل
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أكد اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، علي حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على سرعة الانتهاء من مدينة رفح الجديدة التى تقع بالقرب من قرية الوفاق، وتقام على مساحة 1.5 كيلو مترا * 1.4 كيلو مترا، وتتكون فى مجملها من 626 عمارة سكنية تتكون كل عمارة من دور أرضى و3 طوابق علوية باجمالى 10016 وحدة سكنية، 400 بيتا بدويا دور واحد على مساحة 200 مترا لكل بيت 140 مترا للمبانى و60 مترا فضاء.

جاء ذلك خلال لقاء اللواء محمد عبد الفضيل، اليوم الخميس، مع أهالى رفح المقيمين فى محافظة الإسماعيلية، على اهتمام القيادة السياسية بأهالى شمال سيناء عامة، ورفح بصفة خاصة، ونقل المحافظ تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسى وتهنئته لهم بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، مشيرا الى أن لقائه بأهالي رفح يأتى في إطار حرص الرئيس وتوجيهاته للمسئولين بالحوار المجتمعى واستمرار التواصل مع المواطنين.

وقال محافظ شمال سيناء، أن توجيهات رئيس الجمهورية بسرعة الانتهاء من اقامة مدينة رفح الجديدة وتسليمها الى المستفيدين من أهالي رفح والشيخ زويد. وأعلن المحافظ أنه سيتم دعم الأنشطة الخاصة بأهالى رفح، وفى مقدمتها: الزراعة وباقى الأنشطة التى تتميز بها، علاوة على توفير كافة الخدمات والمرافق اللازمة لهم. وأشار المحافظ عن وجود 11 تجمعًا تنمويًا فى منطقة وسط سيناء منها: 5 تجمعات فى مركز الحسنة بمناطق: أم فروث بالمغارة، الكيلو 61 ببغداد، الدفيدف، النوافعة بالمغفر، وخشم القاد، إلى جانب 6 تجمعات فى نخل في مناطق: طويل الحامض، الخفجة، النثيلة 1، النثيلة 2، أبو رصاصة بصدر الحيطان.

وأشار محافظ شمال سيناء، أن مدينة رفح الجدبدة تضم منطقة خدمات مركزية عبارة عن: مستشفى، مسجد، دار مناسبات، نقطة شرطة، مطافى، بريد، سنترال، مخبز، محطة أتوبيسات مركزية، سوق تجارى، مجمع مدارس، وخدمات أخرى متنوعة، إلى جانب شبكات مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء وباقى مرافق البنية التحتية بالمدينة.

ولفت إلى الانتهاء من 84 عمارة كمرحلة عاجلة فى رفح الجديدة عبارة عن دور أرضى و3 طوابق علوية لكل عمارة باجمالى 1344 وحدة سكنية، مجاورة سكنية تضم 200 بيتا بدويا ومنطقة خدمات مركزية لتسليمها كمرحلة أولى فى أول يناير القادم، منوها الى أن الأولوية لأبناء رفح من المقيمين فى تجمعات خارج المحافظة.

واوضح محافظ شمال سيناء، أن كل مواطن سوف يحصل على منزل بدوى متسع لأنشطته المختلفة ومساحة 5 أفدنة من الأراضى الزراعية لزراعتها بمختلف أنواع المحاصيل، ويتوافر فى كل تجمع مرافق الخدمات اللازمة من: ديوان، مسجد، مدرسة تعليم أساسي، ساحة رياضية، وحدة صحية وأخرى اجتماعية، مرافق خدمية متنوعة، وأنشطة ومشروعات إنتاجية. ولفت محافظ شمال سيناء الى تخصيص 50 % من التجمعات التنموية لأبناء سيناء، وأنه سيتم تخصيص نسبة 10% للمشايخ.

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