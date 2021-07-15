السفير المصري بالمغرب يحضر تدريبات الأهلي استعدادًا لنهائي إفريقيا

حرص السفير المصري في المغرب، أشرف إبراهيم، على حضور مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المقام حاليا بملعب «كهرماء» بمدينة الدار البيضاء بالمغرب، استعدادًا لمباراة كايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا.





ورحب الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، رئيس بعثة الأهلي في المغرب، بالسفير المصري، الذي حرص على حضور المران لدعم ومؤازرة الفريق قبل نهائي إفريقيا.





ويستعد الأهلي لخوض مباراة كايزر تشيفز الجنوب إفريقي المقرر لها التاسعة من مساء السبت المقبل بتوقيت القاهرة باستاد محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء بالمغرب، في نهائي دوري أبطال إفريقيا.





وكان لاعبو الأهلي والجهاز الفني والإداري قد حضروا ظهر اليوم، الخميس، محاضرة تنظيمية، تحت إشراف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف».

وعقدت المحاضرة بفندق إقامة الأهلي بمدينة الدار البيضاء المغربية، واستمرت قرابة الـ30 دقيقة، واستهدفت شرح التعليمات الخاصة بمباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا.





وترأس التونسي خالد المكشر، المنسق العام لنهائي دوري أبطال إفريقيا، المحاضرة التي كان الهدف منها شرح الأمور التنظيمية الخاصة بالمباراة النهائية وكل ما يتعلق بها، ومن بينها ترتيبات تسلم الجوائز ووقوف الفريقين، وغيرها من الإجراءات التنظيمية في المباريات النهائية.



