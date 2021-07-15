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ما هي مزايا مبادرة التمويل العقاري لكل فئات المجتمع؟

الخميس 15/يوليو/2021 - 09:52 م
مبادرة التمويل العقاري
مبادرة التمويل العقاري
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ما هي مزايا مبادرة التمويل العقاري لكل فئات المجتمع؟

مبادرة التمويل العقاري .. مزايا لا تعد ولا تحصى للمبادرة التي أطلقها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي تتعلق بالتمويل العقاري، وتوفير الشقق السكنية بامتيازات رائعة لجميعالمواطنين وبمختلف الطبقات.

مبادرة التمويل العقاري

وتعتبر مبادرة التمويل العقاري التي أطلقها الرئيس السيسي، ذات مزايا غير موجودة ولم تطرح من قبل، حيث تل نسبة الفائدة نحو 3%، تقسم على 30 عاماً.

أهداف مبادرة التمويل العقاري

وتهدف مبادرة التمويل العقاري إلى خدمة محدودي ومتوسطي الدخل في الأساس، وتوفير وحدة سكنية ملائمة وتحقيق العدالة الاجتماعية، إضافة الى أن المبادرة وفق تأكيدات البنك المركزي المصري ليس فيها أي مصاريف إدارية فقط دفع الأقساط المستحقة.

مزايا مبادرة التمويل العقاري

وتضمن مزايا مبادرة التمويل العقاري، وصول  القسط الشهري فيها إلى نحو 1020 جنيهًا بالنسبة لمحدودي الدخل ويصل سعرها ما بين 120-350 ألف جنيه.

الغرض من مبادرة التمويل العقاري

 وتسعى الحكومة المصرية من خلال مبادرة التمويل العقاري إلى توفير وحدات سكنية مناسبة للجميع للقشاء على العشوائيات، وإتاحة وحدات سكنية ملائمة تفتح آفاقًا جديدة أمام سوق العقارات المصرية على مدى سنوات.

مبادرة التمويل العقاري وأصحاب المهن الحرة والمعاشات

كما تتمتع مبادرة التمويل العقاري بمزايا كبيرة يمكن استفادة أصحاب المعاشات منها، وكذلك أصحاب المهن الحرة، ما يجعل الخير للجميع، وتتوافر من خلالها ما يصل إلى نحو 220 الف وحدة سكنية.

ما هي مزايا مبادرة التمويل العقاري لكل فئات المجتمع؟


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