Advertisements

6 سيارات إطفاء لإخماد حريق إندلع داخل سوبر ماركت بالطالبية

الخميس 15/يوليو/2021 - 09:57 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
Advertisements
أخمدت قوات الدفاع المدني بالجيزة حريقًا إندلع داخل سوبر ماركت، بمنطقة الطالبية، غرب المحافظة دون وقوع خسائر بشرية وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

تلقى مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب من داخل سوبر ماركت بشارع عبد العزيز، بمنطقة الطالبية.

ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بقوات الدفاع المدني مدعومين بـ 6 سيارات إطفاء، وحاصرت القوات ألسنة اللهب من السيطرة على الحريق قبل وقوع خسائر بشرية.


وكشفت المعاينة أن السوبر ماركت المندلع داخله النيران على مساحة 75 مترا، ونتج عن الحريق تفحم محتويات المحل.


وأجرى القوات عمليات التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران مرة أخرى وأخطر مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات وانتداب خبراء الأدلة الجنائية لفحص موقع الحريق وإعداد تقرير حول سبب نشوبه.

أخبار تهمك

بيراميدز يضع شرطا وحيدا لبيع رمضان صبحي

منذ حوالي 5 ساعات

صورة تفضح كارثة في أساسيات سد النهضة.. وكشف سر خطير عن آبي أحمد

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل - تشكيل مصر الأقرب في أولمبياد طوكيو 2021

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - فلورنتينو بيريز يطرد نجم ريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل من وزير الدفاع

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. حكم رادع بشأن طبيب الأسنان المتحرش بالمشاهير

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - حسم مصير رونالدو مع يوفنتوس

منذ ساعتين و 38 دقيقة

الاتحاد السكندري يعلن مفاجأة كبرى خلال ساعتين

منذ حوالي 5 ساعات

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - تعرف على غيابات الأهلي ضد كايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل.. وصول الرئيس السيسي إلى احتفالية مشروع "حياة كريمة"

منذ ساعتين و 53 دقيقة

قرار هام من السيسي يخص القوات المسلحة

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة.. بيراميدز يُحدد سعر بيع رمضان صبحي

منذ حوالي 11 ساعة

انفراد - الكشف عن فريق فرجاني ساسي الجديد

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وكايزر تشيفز.. تعرف على التردد

منذ ساعتين و 8 دقيقة

أول تصريح لمحامي عباس أبو الحسن بعد السجن المشدد على الطبيب المتحرش

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:31 م

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا

أول تصريح لمحامي عباس أبو الحسن بعد السجن المشدد على الطبيب المتحرش

04:59 م

انفراد - الكشف عن فريق فرجاني ساسي الجديد

07:00 م

عاجل من وزير الدفاع

05:27 م

عاجل - تشكيل مصر الأقرب في أولمبياد طوكيو 2021

06:02 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس