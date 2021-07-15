6 سيارات إطفاء لإخماد حريق إندلع داخل سوبر ماركت بالطالبية

أخمدت قوات الدفاع المدني بالجيزة حريقًا إندلع داخل سوبر ماركت، بمنطقة الطالبية، غرب المحافظة دون وقوع خسائر بشرية وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.



تلقى مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب من داخل سوبر ماركت بشارع عبد العزيز، بمنطقة الطالبية.



ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بقوات الدفاع المدني مدعومين بـ 6 سيارات إطفاء، وحاصرت القوات ألسنة اللهب من السيطرة على الحريق قبل وقوع خسائر بشرية.





وكشفت المعاينة أن السوبر ماركت المندلع داخله النيران على مساحة 75 مترا، ونتج عن الحريق تفحم محتويات المحل.





وأجرى القوات عمليات التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران مرة أخرى وأخطر مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات وانتداب خبراء الأدلة الجنائية لفحص موقع الحريق وإعداد تقرير حول سبب نشوبه.