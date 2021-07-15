Advertisements

نابولي يجدد عقد مدافعه حتى يونيو 2026

الخميس 15/يوليو/2021 - 09:59 م
لورينزو مدافع نابولي
لورينزو مدافع نابولي
وكالات
Advertisements
أعلن نادي نابولي الإيطالي، عن تمديد عقد مدافعه جيوفاني دي لورينزو.

وذكر النادي الإيطالي في بيان نشره عبر موقعه الرسمي، أنه مدد عقد اللاعب ليبقى في صفوف الفريق حتى نهاية يونيو 2026.

وكان دي لورينزو قد انضم إلى نابولي في صيف عام 2019 قادماً من فريق إمبولي، حيث توج مع الفريق بلقب كأس إيطاليا موسم 2019-2020.

وتوج دي لورينزو مع منتخب إيطاليا بكأس أمم أوروبا لكرة القدم (يورو 2020)، حيث شارك في المباراة النهائية أمام إنجلترا والتي فاز بها فريق بلاده بتغلبه على نظيره الإنجليزي 3-2 بضربات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بنتيجة 1-1.

وأنهى نابولي الموسم الماضي من الدوري الإيطالي في المركز الخامس.

أخبار تهمك

عاجل - قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وكايزر تشيفز.. تعرف على التردد

منذ ساعتين و 12 دقيقة

انفراد - الكشف عن فريق فرجاني ساسي الجديد

منذ حوالي 3 ساعات

أول تصريح لمحامي عباس أبو الحسن بعد السجن المشدد على الطبيب المتحرش

منذ حوالي 5 ساعات

بيراميدز يضع شرطا وحيدا لبيع رمضان صبحي

منذ حوالي 5 ساعات

قرار هام من السيسي يخص القوات المسلحة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - تشكيل مصر الأقرب في أولمبياد طوكيو 2021

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل من وزير الدفاع

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - تعرف على غيابات الأهلي ضد كايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 11 دقيقة

عاجل - فلورنتينو بيريز يطرد نجم ريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. وصول الرئيس السيسي إلى احتفالية مشروع "حياة كريمة"

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - حسم مصير رونالدو مع يوفنتوس

منذ ساعتين و 42 دقيقة

صورة تفضح كارثة في أساسيات سد النهضة.. وكشف سر خطير عن آبي أحمد

منذ حوالي 23 ساعة

مفاجأة.. بيراميدز يُحدد سعر بيع رمضان صبحي

منذ حوالي 11 ساعة

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. حكم رادع بشأن طبيب الأسنان المتحرش بالمشاهير

منذ حوالي 7 ساعات

الاتحاد السكندري يعلن مفاجأة كبرى خلال ساعتين

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:31 م

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا

أول تصريح لمحامي عباس أبو الحسن بعد السجن المشدد على الطبيب المتحرش

04:59 م

انفراد - الكشف عن فريق فرجاني ساسي الجديد

07:00 م

عاجل من وزير الدفاع

05:27 م

عاجل - تشكيل مصر الأقرب في أولمبياد طوكيو 2021

06:02 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس