بأسلوب المفتاح المصطنع.. إحالة المتهمين بسرقة السيارات بالتجمع

قررت نيابة القاهرة الجديدة إحالة المتهمين بسرقة السيارات متبعين أسلوب "المفتاح المصطنع" بالتجمع الخامس إلى محكمة الجنح لمحاكمتهم.



وكانت البداية عندما تلقى قسم شرطة التجمع الخامس بلاغا من أحد المواطنين مفاداه اكتشاف سرقة السيارة ملكه حال توقفها أسفل العقار سكنه الكائن بدائرة القسم.



ومن خلال التحريات تم تحديد مكان السيارة بمنطقة الوراق فى الجيزة، وتم ضبط شخص "له معلومات جنائية"- مقيم بالجيزة، وبحوزته السيارة المشار إليها.



وبمواجهته اعترف بشراء السيارة من (شخصين - مقيمان بالجيزة "لهما معلومات جنائية") مقابل مبلغ مالى وعلمه بأنها متحصلات واقعه سرقة.



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع".



وبتطوير مناقشتهم أقرا بارتكاب 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب وتم بإرشادهما ضبط السيارتين الأخريين المستولى عليهما بمكان إخفائهما.



وباستدعاء المجنى عليهما تعرفا على السيارتين واتهموهما بالسرقة.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة لتباشر التحقيقات.