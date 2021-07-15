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عاجل.. السيسي يُكرم عددًا من المشاركين في مشروع "حياة كريمة" لتنمية الريف المصري

الخميس 15/يوليو/2021 - 10:01 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكريم عدد المشاركين في المشروع القومي لمبادرة حياة كريمة لتنمية الريف المصري.

جاء ذلك خلال افتتاحية المؤتمر الأول للمشروع والذي عقد في إستاد القاهرة الدولي بحضور الرئيس السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوراء وعدد من الوزراء والمسئولين والشخصيات العامة والجمهور من جميع محافظات الجمهورية.

وتقام احتفالية شعبية للمشروع القومي لتنمية قرى الريف المصري "حياة كريمة"، وتشهد أجندة المؤتمر عددا من المشاركات الهامة لإبراز قصة كفاح ونجاح "حياة كريمة" وبداياتها وما حققته حتى الآن في مختلف محافظات الجمهورية علاوة على العديد من الفقرات الفنية والإنسانية من الشخصيات العامة والإعلامية.


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قرى الريف الفجر السيسي الري المصري

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