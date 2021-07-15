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مفاجأة كبرى.. كارتيرون يُعطي الضوء الأخضر لضم نجم الأهلي السابق

الخميس 15/يوليو/2021 - 10:01 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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يرغب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في تجديد عقد الدولي المغربي أشرف بن شرقي، مع القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة.

حيث يعد النجم المغربي بمثابة القوة الضاربة الهجومية التي لا غني عنها في تشكيل نادي الزمالك، لذا يأمل في استمراره لأطول فترة ممكنة وتجديد عقده الذى ينتهي بنهاية الموسم المقبل.

وكان نادي الزمالك قد ارتبط اسمه بإمكانية التعاقد مع رمضان صبحي نجم نادي بيراميدز، إلا أن كارتيرون يرغب أولاً في تجديد عقد بن شرقي.

ولا يعترض كارتيرون على تعاقد الزمالك مع رمضان صبحي ولكنه في الوقت نفسه يفضل تجديد عقد أشرف بن شرقي، حيث يتمني المدرب الفرنسي أن يكون التجديد للاعب المغربي قبل التعاقد مع رمضان حال الدخول في مفاوضات رسمية لضمه.
 

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الكلمات المفتاحية

كارتيرون رمضان صبحي تجديد عقد بن شرقي بيراميدز

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