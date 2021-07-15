Advertisements

السعودية تطلق غرفة العمليات الإعلامية لموسم الحج

الخميس 15/يوليو/2021 - 10:10 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements
 أطلقت وزارة الإعلام السعودية، اليوم الخميس، غرفة العمليات الإعلامية لموسم حج 1442 هـ، بهدف توحيد الجهود الإعلامية وتنسيقها بين الأجهزة الحكومية، وصناعة المحتوى الإعلامي الذي يواكب جهود المملكة في خدمة ضيوف الرحمن.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أن غرفة العمليات الإعلامية تتكون من المركز الإعلامي الافتراضي، ومقر المؤتمرات الصحفية الذي يقدم الإيجاز اليومي لموسم الحج، وتضم كلًّا من فريق التواصل الحكومي، وفريق التخطيط الإعلامي، وفريق العلاقات العامة والشراكات، وفريق صناعة المحتوى، وفريق التصميم، وفريق التواصل الدولي.
ويعمل في المركز عدد من الكوادر الوطنية السعودية المؤهلة يمثلون جميع التخصصات الإعلامية والممارسات المهنية، وأنشأ منصة إلكترونية داخل غرفة العمليات؛ لتقديم الخدمات الإعلامية الافتراضية، المتعلقة ببث أخبار الحج وبرامجه.
ويقوم المركز برفع المواد الإخبارية والصور و"الفيديوهات" بجودتها الأصلية على المنصة الإلكترونية؛ لتستفيد منها وكالات الأنباء العالمية والصحف والقنوات المحلية والعالمية بجودة عالية.
وكانت غرفة العمليات الإعلامية قد أطلقت أعمال المركز بتطوير هوية الحج "بسلام آمنين" بشكل يعكس اهتمام المملكة بسلامة الحجاج وأمنهم، في ظل الظروف الحالية التي يشهدها العالم في مواجهة فيروس كورونا، وأعدت دليلًا إرشاديًّا يتضمن المعلومات الخاصة باستخدام الهوية التي تمكّن جميع الأجهزة والجهات من الاستفادة منها.

أخبار تهمك

صورة تفضح كارثة في أساسيات سد النهضة.. وكشف سر خطير عن آبي أحمد

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. وصول الرئيس السيسي إلى احتفالية مشروع "حياة كريمة"

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - تعرف على غيابات الأهلي ضد كايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 26 دقيقة

عاجل - قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وكايزر تشيفز.. تعرف على التردد

منذ ساعتين و 27 دقيقة

عاجل من وزير الدفاع

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة كبرى.. كارتيرون يُعطي الضوء الأخضر لضم نجم الأهلي السابق

منذ أقل من نصف ساعة

الاتحاد السكندري يعلن مفاجأة كبرى خلال ساعتين

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة.. بيراميدز يُحدد سعر بيع رمضان صبحي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. حكم رادع بشأن طبيب الأسنان المتحرش بالمشاهير

منذ حوالي 8 ساعات

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 6 ساعات

قرار هام من السيسي يخص القوات المسلحة

منذ حوالي 9 ساعات

بيراميدز يضع شرطا وحيدا لبيع رمضان صبحي

منذ حوالي 5 ساعات

انفراد - الكشف عن فريق فرجاني ساسي الجديد

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - تشكيل مصر الأقرب في أولمبياد طوكيو 2021

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - فلورنتينو بيريز يطرد نجم ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

أول تصريح لمحامي عباس أبو الحسن بعد السجن المشدد على الطبيب المتحرش

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:31 م

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا

أول تصريح لمحامي عباس أبو الحسن بعد السجن المشدد على الطبيب المتحرش

04:59 م

انفراد - الكشف عن فريق فرجاني ساسي الجديد

07:00 م

عاجل من وزير الدفاع

05:27 م

عاجل - تشكيل مصر الأقرب في أولمبياد طوكيو 2021

06:02 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس