السعودية تطلق غرفة العمليات الإعلامية لموسم الحج

أطلقت وزارة الإعلام السعودية، اليوم الخميس، غرفة العمليات الإعلامية لموسم حج 1442 هـ، بهدف توحيد الجهود الإعلامية وتنسيقها بين الأجهزة الحكومية، وصناعة المحتوى الإعلامي الذي يواكب جهود المملكة في خدمة ضيوف الرحمن.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أن غرفة العمليات الإعلامية تتكون من المركز الإعلامي الافتراضي، ومقر المؤتمرات الصحفية الذي يقدم الإيجاز اليومي لموسم الحج، وتضم كلًّا من فريق التواصل الحكومي، وفريق التخطيط الإعلامي، وفريق العلاقات العامة والشراكات، وفريق صناعة المحتوى، وفريق التصميم، وفريق التواصل الدولي.

ويعمل في المركز عدد من الكوادر الوطنية السعودية المؤهلة يمثلون جميع التخصصات الإعلامية والممارسات المهنية، وأنشأ منصة إلكترونية داخل غرفة العمليات؛ لتقديم الخدمات الإعلامية الافتراضية، المتعلقة ببث أخبار الحج وبرامجه.

ويقوم المركز برفع المواد الإخبارية والصور و"الفيديوهات" بجودتها الأصلية على المنصة الإلكترونية؛ لتستفيد منها وكالات الأنباء العالمية والصحف والقنوات المحلية والعالمية بجودة عالية.