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عاجل - رونالدو يرد بقوة على تسريبات فلورنتينو بيريز

الخميس 15/يوليو/2021 - 10:15 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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كشف مصدر مقرب من البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد السابق ويوفنتوس الإيطالي الحالي، عن ردة فعل الفعل على التسريبات التي طالت فلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي.

ونشرت مجلة El Confidencial الإسبانية مجددا تسريبات جديدة تعود إلى عام 2012 ينتقد فيها بيريز النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، ووكيله، خورخي مينديز، بالإضافة إلى مدرب الفريق وقتها، البرتغالي جوزيه مورينيو.

وقال بيريز عن رونالدو في التسريبات الصوتية: "شخص مجنون، أحمق ومريض، يعتقد نفسه طبيعيا، لكنه ليس كذلك، وإلا فلن يفعل كل الأشياء التي يفعلها، ما فعله مؤخرا ورآه العالم كله، لا أفهم سبب قيامه بهذا الأمر على الإطلاق؟".

وأكد موقع "دون بالون" نسبة إلى المصدر المقرب من رونالدو، أن اللاعب البرتغالي علق على هذه التسريبات بشكل غاضب، مؤكدًا أن بيريز كان فاقدًا للوعي عندما قال هذه الكلمات، والجميع يعلم من هو الشخص المريض حقًا.

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يوفنتوس مورينيو ريال مدريد رونالدو بيريز

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