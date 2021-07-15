Advertisements

البنك الدولي ينصح البلدان منخفضة الدخل بالاعتماد على الطبيعية

الخميس 15/يوليو/2021 - 10:26 م
بوابة الفجر
Advertisements
أكد البنك الدولي في تقريره الأخير بعنوان "The Economic Case For Nature"، والذي تطرأ فيه إلى الفوائد الناتجة عن حماية البيئة.

وحث البنك الدولي في تقريره على ضرورة اعتماد الاقتصادات على الطبيعة، خاصة البلدان منخفضة الدخل، لافتا النظر إلى أن منطقتي جنوب صحراء أفريقيا وجنوب آسيا سيعانيان من انكماش اقتصادي بـ9.7% و6.5% سنويا على التوالي بحلول عام 2030، وذلك بسبب انهيار النظام الإيكولوجي.

كما وأكد البنك الدولي التزامه بدعم العمليات التي تركز على التنوع البيولوجي، والاستثمار في حفظ الموائل الطبيعية وتحسين سبل كسب العيش من خلال القطاعات التي تعتمد على رأس المال الطبيعي، مثل الغابات ومصائد الأسماك والزراعة.

وخلال العام الماضي، شملت مشاريع البنك الدولي حوالي 70 مشروعا للتنوع البيولوجي في أكثر من 40 بلدا بصافي ارتباطات بلغت 1.18 مليار دولار.

لتتضمن مشاريع كبيرة مثل "برنامج الأراضي الطبيعية المستدامة بالأمازون" والاستثمار في الزراعة المستدامة وإدارة الأراضي الطبيعية في البرازيل وإثيوبيا.

إذا العلاقة بين الاقتصاد والبيئة هي علاقة تبادلية تقوم على عنصر مشترك وهو الإنسان، وعلى الإنسان مسؤوليّة كبيرة في المحافظة على البيئة لتنعم بها الأجيال القادمة، فالإنسان هو البيئة والبيئة هي الإنسان.

أخبار تهمك

عاجل من وزير الدفاع

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة كبرى.. كارتيرون يُعطي الضوء الأخضر لضم نجم الأهلي السابق

منذ نصف ساعة

عاجل.. حكم رادع بشأن طبيب الأسنان المتحرش بالمشاهير

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة.. بيراميدز يُحدد سعر بيع رمضان صبحي

منذ حوالي 11 ساعة

بيراميدز يضع شرطا وحيدا لبيع رمضان صبحي

منذ حوالي 5 ساعات

انفراد - الكشف عن فريق فرجاني ساسي الجديد

منذ حوالي 4 ساعات

أول تصريح لمحامي عباس أبو الحسن بعد السجن المشدد على الطبيب المتحرش

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - فلورنتينو بيريز يطرد نجم ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. وصول الرئيس السيسي إلى احتفالية مشروع "حياة كريمة"

منذ حوالي 3 ساعات

الاتحاد السكندري يعلن مفاجأة كبرى خلال ساعتين

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - تشكيل مصر الأقرب في أولمبياد طوكيو 2021

منذ حوالي 4 ساعات

صورة تفضح كارثة في أساسيات سد النهضة.. وكشف سر خطير عن آبي أحمد

منذ يوم

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - رونالدو يرد بقوة على تسريبات فلورنتينو بيريز

منذ ربع ساعة

قرار هام من السيسي يخص القوات المسلحة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وكايزر تشيفز.. تعرف على التردد

منذ ساعتين و 30 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:15 م

عاجل - رونالدو يرد بقوة على تسريبات فلورنتينو بيريز

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا

04:31 م

أول تصريح لمحامي عباس أبو الحسن بعد السجن المشدد على الطبيب المتحرش

04:59 م

انفراد - الكشف عن فريق فرجاني ساسي الجديد

07:00 م

عاجل من وزير الدفاع

05:27 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس