السيسي: "ربنا أعطاني أكثر من الفلوس لتغيير العشوائيات"

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه عندما كان يشاهد المناطق العشوائية في الماضي، كان يحلم بأن يتغير هذا الوضع، معقبًا: "كنت بقول لو أنا معايا أموال خاصة بيا، يا رب أنا هغير بيها الكلام دا".





وتابع "السيسي"، خلال كلمته بالمؤتمر الأول لمشروع مبادرة حياة كريمة المقامة بإستاد القاهرة الدولي مساء اليوم الخميس، أنه كان يتمنى أن يكون معه 100 مليار لتغير الوضع، ولكن الله عز وجل، جعل معه أكثر من الأموال، معقبًا: "ربنا أعطاني اللي أكثر من الفلوس، وهو البركة".





جاء ذلك خلال افتتاحية المؤتمر الأول للمشروع والذي عقد في إستاد القاهرة الدولي بحضور الرئيس السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوراء وعدد من الوزراء والمسئولين والشخصيات العامة والجمهور من جميع محافظات الجمهورية.



