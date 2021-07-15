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السيسي: "ربنا أعطاني أكثر من الفلوس لتغيير العشوائيات"

الخميس 15/يوليو/2021 - 10:18 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه عندما كان يشاهد المناطق العشوائية في الماضي، كان يحلم بأن يتغير هذا الوضع، معقبًا: "كنت بقول لو أنا معايا أموال خاصة بيا، يا رب أنا هغير بيها الكلام دا".

وتابع "السيسي"، خلال كلمته بالمؤتمر الأول لمشروع مبادرة حياة كريمة المقامة بإستاد القاهرة الدولي مساء اليوم الخميس، أنه كان يتمنى أن يكون معه 100 مليار لتغير الوضع، ولكن الله عز وجل، جعل معه أكثر من الأموال، معقبًا: "ربنا أعطاني اللي أكثر من الفلوس، وهو البركة".

جاء ذلك خلال افتتاحية المؤتمر الأول للمشروع والذي عقد في إستاد القاهرة الدولي بحضور الرئيس السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوراء وعدد من الوزراء والمسئولين والشخصيات العامة والجمهور من جميع محافظات الجمهورية.

وتقام احتفالية شعبية للمشروع القومي لتنمية قرى الريف المصري "حياة كريمة"، وتشهد أجندة المؤتمر عددا من المشاركات الهامة لإبراز قصة كفاح ونجاح "حياة كريمة" وبداياتها وما حققته حتى الآن في مختلف محافظات الجمهورية علاوة على العديد من الفقرات الفنية والإنسانية من الشخصيات العامة والإعلامية.

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لسيسي قرى الريف بوابة الفجر الفجر الري المصري

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