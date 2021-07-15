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عاجل.. الرئيس السيسي: المساس بمصر خط أحمر

الخميس 15/يوليو/2021 - 10:45 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، لـ المصريين،: "أقول لكم بصدق وأؤكد لكم إن المساس بأمن مصر القومي خط أحمر، ولا يمكن اجتيازه شاء من شاء وأبى من أبى".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال احتفالية المؤتمر الأول للمشروع القومي "حياة كريمة" لتنمية قرى الريف المصري، أن ممارسة الحكمة والجنوح للسلام لا يعني بأي شكل من الأشكال السماح للمساس بمقدرات هذا الوطن، ولن نسمح لأيًا ما كان أن يقترب منه.

وتقام احتفالية شعبية للمشروع القومي لتنمية قرى الريف المصري "حياة كريمة"، وتشهد أجندة المؤتمر عددا من المشاركات الهامة لإبراز قصة كفاح ونجاح "حياة كريمة" وبداياتها وما حققته حتى الآن في مختلف محافظات الجمهورية علاوة على العديد من الفقرات الفنية والإنسانية من الشخصيات العامة والإعلامية.

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