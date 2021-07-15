الرئيس السيسي يوجه رسالة طمأنة للمصريين بخصوص أزمة السد الإثيوبي

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي رسالة طمأنة إلى الشعب المصري بخصوص أزمة السد الإثيوبي، قائلًا "القلق ده قلق مشروع إحنا دائما نتعامل في كل قضايانا بعقل راشد وبتخطيط عميق وعمرنا ابدا ما عيشنا الوهم ولا حاولنا نقدم الوهم لكم ولا نصدره لكم وعمرنا بفضل الله ما حاولنا ندغدغ مشاعر الناس ابدا محصلش ومش هيحصل".



وقال الرئيس السيسي خلال كلمته في افتتاحية المشروع الأول للمشروع القومي حياة كريمة لتنمية الريف المصري مساء اليوم الخميس: "قلق المصريين فيما يخص موضوع المياه قلق مشروع، أنا عايز اقولكم اللي انا بقوله مهم جدا مش انتوا آمنتوني عليها وبقول يارب يعيني على هذه الأمانة".



وأضاف "لما اتكلمتا في هذا الموضوع مع الإثيوبيين والسودانيين كنا دايما بنتكلم عايزين كلنا نهر النيل للشراكة والخير ولنا كلنا وقولنا مش عايزين الخير لينا لوحدنا وعايزين الخير للكل، اذا كان هذا السد هيوفر التنمية من خلال توليد الكهرباء ومستعدين ان نتعاون في كل شيء لرفاهية الشعب الإثيوبي والسوداني وده كان كلامنا وتوجهنا عمر إذا كان عندنا ثقة في الله وفي أنفسنا أن الهدم والتخريب ده الاستثناء والبناء والتنمية والتعمير هو الأصل".



