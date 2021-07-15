عاجل.. الرئيس السيسي: لدينا خيارات متعددة للحفاظ على أمن مصر القومي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر لديها في سبيل الحفاظ على مقدرات أمن مصر القومي خيارات متعددة نقررها طبقًا للموقف وطبقًا للظروف.



وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، لـ المصريين،: "أقول لكم بصدق وأؤكد لكم إن المساس بأمن مصر القومي خط أحمر، ولا يمكن اجتيازه شاء من شاء وأبى من أبى".



وأضاف الرئيس السيسي، خلال احتفالية المؤتمر الأول للمشروع القومي "حياة كريمة" لتنمية قرى الريف المصري، أن ممارسة الحكمة والجنوح للسلام لا يعني بأي شكل من الأشكال السماح للمساس بمقدرات هذا الوطن، ولن نسمح لأيًا ما كان أن يقترب منه.

