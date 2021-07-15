السيسي يجدد عهده مع الشعب: "سأظل ابنًا مخلصًا لهذا الوطن"

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، للشعب المصري،: "إنني معكم على عهد ووعد أجددهما بين حين وآخر، أن أظل ابنًا لهذا الوطن عاملًا من أجله متجردًا من الهوى ومخلصًا لإراتكم واثقًا بقدراتكم مؤمنًا بعزائمكم، داعيًا الله بالتوفيق والسداد".



وتابع الرئيس السيسي، خلال احتفالية المؤتمر الأول للمشروع القومي "حياة كريمة" لتنمية قرى الريف المصري،: "الإيمان بالحلم يصيغ الحاضر ويصنع المستقبل، وحلمي لوطني كبير وعظيم مثل أحلامكم".



واستكمل: "وعزيمتي في تحقيقه لا تحيد مثل أحلامكم، فلنخلص أحلامنا لمصر ولنعمل من أجلها على الدوام، تحيا مصر".

