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بريطانيا تغرم 10 شركات أدوية 360 مليون دولار

الخميس 15/يوليو/2021 - 10:59 م
بوابة الفجر
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فرضت هيئة تنظيم المنافسة في بريطانيا غرامات قياسية على أكثر من عشر شركات أدوية، بلغ مجموعها 260 مليون جنيه إسترليني (360 مليون دولار) بسبب رفعها سعر العلبة من عقار منشط تزود به هيئة الخدمات الصحية الوطنية في البلاد من 70 بنسا إلى 88 جنيها إسترلينيا خلال أقل من ثماني سنوات.

وقالت هيئة المنافسة والأسواق في المملكة المتحدة اليوم الخميس إن هذه الانتهاكات معناها أن الهيئة دفعت زيادة تتجاوز نسبتها عشرة آلاف في المئة مقابل عبوات مفردة فئة 10 ملليجرامات و20 ملليجراما من أقراص هيدروكورتيزون في 2016 على ما كانت تدفعه في 2008.

ويستخدم الهيدروكورتيزون لعلاج الحالات التي لا تنتج فيها الغدة الكظرية هرمونات كافية بما في ذلك مرض أديسون المهدد للحياة.

وأضافت هيئة المنافسة والأسواق أن شركات بينها أكتافيس وشركتها الأم سابقا أليرجان، التي تملكها حاليا شركة أبفي، انتهكت قواعد المنافسة.

وأوضحت الهيئة أن الشركات انخرطت في ممارسات تشمل شراء الشركات المنافسة المحتملة لإبقاء بدائلها من الأدوية خارج السوق وزيادة سعر هيدروكورتيزون باعتبار أنها الوحيدة التي تزود الهيئة به واستمرت في إبعاد المنافسين على مر السنين.

وقال أندريا كوسيللي، رئيس الهيئة، "هذه دون شك بعض من أخطر الانتهاكات التي كشفناها في السنوات الأخيرة. غرامتنا عبارة عن تحذير لأي شركة دواء أخرى تعتزم استغلال هيئة الخدمات الصحية الوطنية".

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